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    買鞋注意！在CONVERSE「官網」竟買到盜版鞋 店員揭真相

    民眾在CONVERSE官網上買到盜版鞋子。經與店員求證，該品牌在台灣並沒有官網。（擷取自CONVERSE「官網」）

    民眾在CONVERSE官網上買到盜版鞋子。經與店員求證，該品牌在台灣並沒有官網。（擷取自CONVERSE「官網」）

    2025/08/04 20:02

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現今許多人喜歡網購，但買鞋可要注意了！近日，一名網友分享，竟在CONVERSE的官網上買到盜版鞋，一氣之下跑去問店員，店員表示，CONVERSE官網早在幾年前就下架，目前網路上的「官網」並非官方所有。貼文一出，許多網友非常震驚。

    一名網友在Threads上分享，近日在「CONVERSE蝦皮旗艦店」上看到一雙喜歡的鞋，要下訂單時發現沒有自己的尺碼，於是轉至官網訂購，因官網上的圖片與價格和蝦皮旗艦店的相同，便不疑有他下訂。

    然而，原PO在收到貨後發現顏色與圖片上色差嚴重，便到實體店詢問店員。怎料，店員竟告知「CONVERSE在台灣沒有官網，要買鞋只能在實體店面或是蝦皮旗艦店上購買」。對此，原PO氣得直說「我買過這麼多雙CONVERSE，真的沒想過有一天會買到假的！以後還是去門市買東西好了...」。

    貼文一出，引來網友熱議，網友表示「根本看不出來是詐騙耶...」、「光明正大騙耶！沒人檢舉嗎？」、「剛剛查到，這個官網的實際資訊已經存在10年以上，前身是中國網站，目前偽裝成CONVERSE」。除此之外，也有內行人表示「CONVERSE的真官網其實直到去年左右還在營運，但是台灣的官網沒有購物車功能，只是商品型錄，而且功能性極差資訊更新非常緩慢，幾乎沒有什麼參考價值。」

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