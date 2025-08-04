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    台人未來遊日可能增繳JESTA費用 業界估不超過千元

    交通部觀光署統計，日本是最多國人前往的旅遊目的地。圖為日本旅遊示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署統計，日本是最多國人前往的旅遊目的地。圖為日本旅遊示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/04 17:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣人喜歡赴日旅遊，日本預計2028年實施電子旅行授權系統「JESTA」，台灣民眾未來如要前往旅遊，需事先線上填寫資料，通過審查才能獲准入境。日方尚未公布JESTA費用，台灣旅遊業界推估，應不會超過台幣1000元。

    觀光署統計，國人出國旅遊目的地第一名是日本，2024年累計600萬6116人次赴日；平均下來，每3至4個台灣人裡，就有1人去日本玩。

    不過，日本5月釋出消息，將實施電子旅行授權系統「JESTA」。JESTA類似於美國的ESTA，免簽證國家旅客在出發前，要先線上申請JESTA，填寫個人資料、旅行目的、住宿地點等，並支付申請費用；審查通過的旅客，才能獲准入境。

    品保協會公關主委李奇嶽表示，通過JESTA審查的旅客，在入境時只需在審查機器登錄臉部照片和指紋，即可通過自動閘門完成入境手續。JESTA適用於享有短期居留免簽證待遇的71個國家及地區，其中包含台灣。

    李奇嶽解釋，JESTA機制可提升入境日本的審查效率，也降低免簽旅客非法滯留；日方尚未公告JESTA費用，業界推估應不會超過台幣1000元，對於旅行社團客與自由行旅客影響不大，整體旅遊成本上升不到3至5%。

    名生旅行社營業行銷副總經理趙國筌表示，日本在疫情之後，機場海關人力不足，因此推展「JESTA」等E化作業，減少海關審核時間；但接下來具體要怎麼進行？是否需要費用？費用多少？都還沒有公告，是否影響旅遊意願要再觀察。

    趙國筌認為，當前較早影響台灣赴日旅客的政策，是日本政府2026年將推機場退稅制度，原本旅客在店家即可退稅，但日本政府考量逃漏稅狀況嚴重，不時發生外國旅客將免稅品轉賣給當地人，因此未來將統一改至機場退稅，但旅客為此可能要提前到機場，可能導致部分海外旅客降低消費意願。

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