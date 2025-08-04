北捷北門站電梯挨批如「大怒神」！記者模擬試搭驚喊「額啊啊啊啊啊」

一名女性乘客昨在捷運北門站搭乘電梯時，突聽聞爆炸聲響，宛如乘坐「大怒神」般下降。圖為媒體今搭乘畫面。（記者董冠怡攝）

2025/08/04 17:31

〔記者董冠怡／台北報導〕一名女性乘客昨天在捷運北門站搭乘電梯時，突然聽聞爆炸聲響，宛如乘坐「大怒神」般下降，所幸平安無事，但仍受到驚嚇。事後台北捷運解釋為台電端電壓瞬間壓降所致，並於今天下午緊急發布通知，現場模擬還原及說明安全機制，強調無人受困、受傷，民眾聽聞聲響為電梯煞車裝置正常運作的機械聲、下墜感則是車廂類似車輛行駛中，緊急煞車產生的瞬間頓挫感。

北捷模擬停煞情境 記者嚇呆

媒體在捷運人員陪同下，模擬緊急停煞的情境，從地下二樓乘坐電梯下樓，原本一路緩緩下降，未料快到地下四樓途中，無預警地一陣碰撞巨響、抖動搖晃，瞬間驚喊「額啊啊啊啊啊」、「媽呀」，心跳加速頻頻拍胸安撫，從震動到恢復如常大約五秒鐘左右，接著電梯緩緩下降，然後再返回地下二樓。

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北捷電機處長謝榮龍表示，3日上午11點28分，台電供電系統發生瞬間電壓壓降情形，北門站電梯偵測到異常，立即啟動保護機制，緊急煞車並停止運轉。對於所謂下墜感，為類似車輛行駛中因急煞而出現的慣性作用，爆炸聲則是停住當下，車廂天花板抖動的聲音，並無快速向下移動。電力恢復穩定並偵測系統正常後，電梯隨即低速平穩下降至月台層並開門，讓乘客離開。

謝榮龍指出，電梯一般對於機電設備有設電壓保護機制，並依設備精密程度、電力品質調整。其中，電梯馬達低於標準電壓的10%，兩秒延遲後，即會自動啟動保護停機；電梯變頻器部分，則設為電壓低於設定的15%，不會延遲，立即啟動保護、停機。昨天的狀況是當電壓低於設定的15%，基於安全考量不延遲、立即保護停機，但是這次電力異常範圍太大，未來會持續檢討相關設定值是否調整，但仍以安全第一為最優先考量。

北捷補充，後續維修人員經全面檢視，確認指涉電梯設備正常、安全無虞。此外，捷運電梯具定期維護保養制度，每月檢查、每年經主管機關審查核可，確保設備穩定可靠運作。

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