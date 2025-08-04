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    最高補助40萬 改造公共開放空間 桃園社區規劃師徵件起跑

    桃市府社區規劃師團隊進駐社區進行輔導。（都發局提供）

    桃市府社區規劃師團隊進駐社區進行輔導。（都發局提供）

    2025/08/04 17:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府都發局表示，今年度桃園社區規劃師計畫今（4）日起徵件，徵求各社區提案改造社區公共開放空間，預計選出25個具潛力點，每案補助經費從20萬到40萬元，徵件時間至9月13日止。

    都發局說，社區規劃師計畫可由里辦公處、社區發展協會或社區3人以上組成團體進行提案，此次計畫補助社區改造，需要和「人本交通」、「連結桃園生態地景特性」、「既有舊聚落與人文環境串聯」、「共創社區友善空間」和「多元族群生活」等議題相關，為協助有意願申請的社區，8月6日起到9月3日期間，每週三、週六開設共30個小時的系列培力課程，提供提案階段的輔導與支持。

    都發局長江南志指出，市府自2023年起調整社區規劃師計畫補助機制，補助社區改造計畫需以整體居民共好為前提，且要有永續維護管理的機制，廣受參與者好評，投件案數逐年增加，從都會區、復興原鄉到海線傳統村落都有社區提案申請，讓原本在地居民嫌惡、雜草叢生的空間，搖身一變成為社區休閒交流的綠地空間。

    江南志表示，社區規劃師計畫雖然是微型工程，但就像針灸一樣，透過小點位帶動1個街區改變，進一步促進地方創生與文化觀光的連結，歡迎有志改造社區生活環境的市民加入。相關訊息可至桃園市社區規劃師駐地輔導計畫官方粉專查詢。

    透過社區規劃師計畫改造社區公共空間，增加長輩的社區參與度。（都發局提供）

    透過社區規劃師計畫改造社區公共空間，增加長輩的社區參與度。（都發局提供）

    社區規劃師計畫補助社區進行公共空間改造，圖為八德區案例改造前樣貌。（都發局提供）

    社區規劃師計畫補助社區進行公共空間改造，圖為八德區案例改造前樣貌。（都發局提供）

    八德區案例改造後樣貌。讓原本在地居民嫌惡、雜草叢生的空間，搖身一變成為社區休閒交流的空間。（都發局提供）

    八德區案例改造後樣貌。讓原本在地居民嫌惡、雜草叢生的空間，搖身一變成為社區休閒交流的空間。（都發局提供）

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