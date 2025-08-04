羅東林業文化園區移除泰國鱧、吳郭魚外來魚種 邀垂釣高手助陣

羅東林業文化園區外來魚種移除活動，最大的泰國鱧體長超過60公分。（圖由林保署宜蘭分署提供）

2025/08/04 17:13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池遭線鱧（泰國鱧）、吳郭魚之類的外來魚種入侵，壓縮鯽魚、鯉、奇力魚等本土魚種生存空間，林業及自然保育署宜蘭分署訂於8月16日舉辦外來魚種移除活動，邀請垂釣高手共襄盛舉，即日起受理報名。

羅東林業文化園區是昔日太平山檜木砍伐後運下山的集散地，園區貯木池原為暫置原木的水池，現在轉型為宜蘭縣知名遊憩據點，貯木池早期只有原生魚種，後來被放生或棄養外來魚種，其中又以泰國鱧、吳郭魚數量最多，林保署宜蘭分署2年前開辦外來魚種移除活動，2023年移除331尾，2024年258尾，最大的泰國鱧體長超過60公分。

請繼續往下閱讀...

林保署宜蘭分署自然保育科長劉啟斌今天（4日）受訪時指出，外來魚種移除活動，不只是移除危害本土生態的魚類，也是生態教育的一環，藉此告知社會大眾，外來魚種一旦進入台灣的水域，歷經繁衍後族群數量暴增，短期內難以根除，提醒大家不要任意放生及棄養。

羅東林業文化園區今年的外來種魚類移除活動，開放各界報名，限額50名，目標魚種仍以泰國鱧、吳郭魚為主，報名請洽林先生，電話：0979556333。

羅東林業文化園區貯木池，遭泰國鱧、吳郭魚之類的外來魚種入侵。（圖由林保署宜蘭分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法