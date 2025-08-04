農漁民怨災損申請繁複 賴惠員要求兩週內提出整合執行方案

立院財委會今至台南召開農業災損及協助座談會，農業部次長胡忠一與會聽取意見。（賴惠員服務處提供）

2025/08/04 17:06

〔記者王涵平／台南報導〕立院財委會今至台南召開農業災損及協助座談會，農漁業者不滿申請程序繁複，無法及時獲得現金救助與修繕補貼。立委賴惠員要求農業部與地方政府於兩週內整合、執行全面性救助方案並向基層說明，協助儘速重建產業。

丹娜絲颱風與0728豪雨雙重襲擊，台南農漁牧產業損失慘重，農業部次長胡忠一出席座談會聽取意見，與溪北地區農畜產業代表，共同討論災後復原的重要課題。

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農漁牧業者表達對於政府補助政策資訊零散且申請程序繁複的不滿，農友也反應申辦難、時程長、補償標準不一，讓災情嚴重的農漁民無法及時獲得應有的現金救助與設施修繕補貼。

賴惠員表示，單台南一個直轄市農漁牧損失就已突破14億元，顯見災情之嚴重與恢復之迫切。農民急需的是實質援助，而非繁雜的公告與說明，政府部門必須誠實回應基層的痛點，切實簡化流程、統一標準，讓救助迅速落實。政府雖已公告部分品項免現勘救助措施和災後低利貸款、設備補助及展延還款政策，仍有許多農漁民對申請管道不清楚，貸款額度及申請條件仍存障礙，舉凡畜牧設施與蘭花產業補助不足，畜禽死亡補助及魚隻清運作業仍顯不足，農民營運困境亟待解決。

立院財委會今至台南召開農業災損及協助座談會，農漁業者不滿申請程序繁複，無法及時獲得現金救助與修繕補貼。立委賴惠員要求農業部與地方政府於兩週內整合、執行全面性救助方案。（賴惠員服務處提供）

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