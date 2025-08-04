桃市導入全國首輛純電垃圾車 每年可減14.12公噸碳排放

桃市府環保局表示，引入全國首輛純電動垃圾車已上路試行。圖為現行垃圾車收運情形。（資料照，記者李容萍攝）

2025/08/04 17:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動運具低碳化計畫啟動，將營業車輛數達50輛以上汽車運輸業者納入碳盤查，並推動各類公務車輛及在地車隊電動化，全國首輛純電動垃圾車已上路試行，桃市府環保局表示，這輛電動垃圾車於今年「大溪大禧」活動上路試行後，目前在楊梅試行，後續會在復興區上路收運。

環保局長顏己喨說，桃園市推動淨零城市自治條例已獲中央核定，明確納入對一定規模碳排放事業單位進行溫室氣體盤查與管理規定，相較於環境部今年3月公告的事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，針對營業車輛數達200輛以上者進行納管，桃園市主動將納管門檻下修至50輛，業者初估有9家，管制車輛約2157輛，已針對轄內汽車運輸業者辦理盤點與分級輔導規劃，並辦理2場低碳運具與產業轉型交流會，邀請在地業者及國內外電動車商共同參與，協助業者提前進行車隊汰換效益評估，並提供碳盤查輔導服務。

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環保局表示，除了針對營業車輛納管，也推動各類公務車輛及在地車隊電動化，預計2030年前達成包含市區公車100%全面電動化（汰換共計660輛公車）、公務小客車50%低碳化（油電及純電車輛183輛）、柴油大貨車汰換100輛為電動貨車，以及柴油小貨車2030年前達到5%電動化的目標。

在清潔車輛部分，採停止採購3.5噸柴油車，逐年增購全電貨車，與在地特種車輛製造業者合作導入全國首輛純電動垃圾車，已於「大溪大禧」活動時試行，進行實地垃圾收運驗證，目前在楊梅試行，之後將至復興區。環保局表示，這台6立方米的電動垃圾車，每趟可收運約2.86公噸家戶垃圾，與現行垃圾車相比，每年約可減少14.12公噸二氧化碳排放，相當於種植約1289棵樹，試行期間將針對低速行駛、頻繁壓縮等實務狀況進行電量消耗觀察，未來也將做為車輛採購、充電設施建置與作業排程的重要參考依據。

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