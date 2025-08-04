蘆洲湧蓮寺禁設攤惹議 議員、攤商怒批市府：作法粗暴、撤公告

新北市蘆洲湧蓮寺廟口商圈近日爆發禁設攤爭議，新北市市場處以「公安疑慮」為由，自7月31日起禁止成功路161號公有建物前騎樓攤販設攤，引發攤商與地方民代強烈反彈。（記者羅國嘉攝）

2025/08/04 16:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲湧蓮寺廟口商圈近日爆發禁設攤爭議，新北市市場處以「公安疑慮」為由，自7月31日起禁止成功路161號公有建物前騎樓攤販設攤，引發攤商與地方民代強烈反彈。今（4）日市府原訂現場辦理坡道拆除及畫紅線作業，卻因市場處人員離場協調失序，議員與攤商直批市府作法粗暴、溝通不足，要求撤回禁設公告。

湧蓮寺為蘆洲地區信仰與經濟核心，廟前聚集大批攤販與人潮，攤商指出多年來皆於該處設攤維生，此次禁令突然上路，打亂生計安排。市場處於公告生效後，雖安排人員協助登記並勸導，今早卻因未掌握其他局處會勘行程，人員登記後便離場，導致後續交通局、工務局與警方到場後無人可協調，現場一度陷入空窗。

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議員陳啟能批評，市府未經公告與地方協調，逕行劃設禁攤區域，根本是「只許州官放火、不許百姓點燈」。他指出，成功路161號原為蘆洲市公所用地，現由市府財政局管理，建物一樓雖登記為停車場，實際上無車格、也未作停車用途。市府自身使用不符規定，卻要求列管合法攤商嚴守規矩，是嚴重雙重標準，要求市府立即暫緩作業，與自治會及里長重新協商。

議員彭佳芸表示，該處為湧蓮寺商圈重要設攤熱區，20多年來皆由公所、警方與管理單位協調核可，市府也經常於此舉辦活動與消防演練。如今市府因建物承租糾紛，卻以公安為由對攤商開刀，把無辜的攤商當成擋箭牌，並批評市府6月公告至今，從未與地方充分溝通。

對於地方反彈，市場處回應，蘆洲區成功路161號前騎樓已公告禁止設攤，相關道路整平及畫線作業仍將依規定辦理；工務局則說，考量攤商未完全搬遷，為避免影響攤商生財器具，道路整平與路障移除作業將暫緩，後續市場處將繼續輔導攤商到其他合法地點設攤，工務局也將在擇期辦理道路鋪設整平及路障移除作業。

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