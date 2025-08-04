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    終於要放晴！西南風持續趨緩 週四後回歸夏季天氣

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/04 16:38

    〔記者林志怡／台北報導〕今起西南風逐漸減弱，中南部地區降雨終於趨緩。中央氣象署預報員李名翔表示，週三前台灣仍有西南風影響，中南部地區雨勢雖持續趨緩，但仍需注意局部或零星降雨，其他地區則需注意午後雷陣雨發展，週四過後則將恢復典型的夏季天氣型態，且降雨區域以山區為主。

    李名翔說明，今日西南風減弱，中南部地區雨勢較前幾天趨緩，但台灣仍處於不穩定大氣環境，中南部地區至中國華南有旺盛對流發展，並一波一波順著西南風移入台灣陸地，西半部地區仍有一陣一陣雨勢，澎湖、中南部地區有短延時大雨或豪雨，中午過後大台北、宜蘭有午後對流發展。

    今晚環境仍偏向西南風，苗栗以南、澎湖、金門斷斷續續有降雨發生，雖明日西南風進一步減弱，清晨至上午中南部地區仍有機會出現局部大雨，其他地區多雲，大台北、宜花地區、各地山區有午後雷陣雨發展，其中大台北、各地山區需注意短延時大雨。

    此外，李名翔說，因西南風持續影響，大台北地區受到沉降作用影響，白天氣溫仍可達到局部36度或以上，民眾外出仍需注意補充水分，中南部台東高溫則落在31至32度，離島高溫約30至31度。

    李名翔指出，週三因太平洋高壓西伸，台灣附近水氣進一步減少，中南部地區雨勢更加零星，但受到微弱的西南風影響，中南部沿海清晨至上午有零星降雨出現，北部、各地山區注意午後雷陣雨。

    週四至週六則將恢復典型夏季天氣型態，各地多雲到晴、午後有局部雷陣雨，且降雨區域以山區為主，週日至下週一午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區、各地山區都有機會出現降雨，且南部沿海清晨注意零星降雨。

    明日高溫。（圖由中央氣象署提供）

    明日高溫。（圖由中央氣象署提供）

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