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    南部豪雨成災 省道9處預警封閉、2處路斷、2處單線通行

    高雄市那瑪夏區台29線三明火路段路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制。（公路局提供）

    高雄市那瑪夏區台29線三明火路段路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制。（公路局提供）

    2025/08/04 16:35

    〔記者蔡昀容／台北報導〕南部豪雨成災，高雄市那瑪夏、桃源地區部分道路阻斷成為孤島。交通部力拚3天內搶通維生通道，最快希望明天（5日）傍晚搶通。公路局彙整各地省道禁行情況，目前有9處預警性封閉路段、2處道路災阻路段、2處單線通行。

    公路局統計，截至今天下午3點，省道禁行狀況如下：

    ●9處預警性封閉路段

    1、高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）已於7月31日晚間10時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段），東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    2、高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月1日晚間6時實施預警性封閉，其中台20線79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    3、高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日上午7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    4、高雄市桃源區台20線98K+800（復興橋）已於8月3日下午2時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    5、高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    6、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，因強降雨導致台20臨105線11k（禮觀路段）、12K+350（禮觀路段）及23K+300（天池路段）邊坡落石坍方，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    7、高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日上午8時實施預警性封閉，其中台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失、台27線20K+630（六津橋）野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（替代道路台27甲線）

    8、高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日下午1時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    9、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，其中0K+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）路基缺口及8K（南沙魯路段）土石泥流，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（封閉期間，可在戒護情況下，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等通行）

    ●2處道路災阻路段

    1、台南市南化區台20線51K（南化路段）土石流，封閉雙向車道，預計於8月4日晚間9時排除。

    2、高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    ●2處道路災情（單線通行）

    1、嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400 （水上路段） 路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行，預計於8月5日上午10時排除。

    2、高雄市六龜區台27線24K+100（大津路段）南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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