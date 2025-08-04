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    首頁　>　生活

    高雄博田醫院鬧暴力搶奪經營權 院方：營運未受影響

    博田國際醫院昨日凌晨發生黑衣人突襲的家族經營權之爭，今醫院未受影響，仍照常營運。（記者許麗娟攝）

    博田國際醫院昨日凌晨發生黑衣人突襲的家族經營權之爭，今醫院未受影響，仍照常營運。（記者許麗娟攝）

    2025/08/04 16:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄博田國際醫院昨日凌晨遭前會計主任阮女、胞弟及前全安部主任陳男一行20多人闖入，欲突襲掌控醫院設備和經營權，並發生有1名醫院保全人員受傷、部分設備毀損，院方今（4）日下午出面說明，指醫院目前營運狀況正常，皆未受影響。

    副院長蕭家傑對於醫院的經營權之爭，稱已進入司法程序，其他不願多說，對於是否之前遭欠薪，他說，僅2月時有收到薪水會延發（應改為「延遲發放」）的公告，約晚一週拿到支票，3月起至今薪水發放皆是正常。

    蕭家傑強調，「醫院目前就醫包括門診、住院、開刀房、開刀皆無影響，醫院營運未受影響。」院方對於醫院暴力零容忍，也感謝市府第一時間派遣快打部隊到場控制場面，及警察局長林炎田昨天傍晚也到院關心，表達市長陳其邁的關心與關懷，近日左營分局警方也24小時派遣警車駐點，以防再有衝突發生。

    博田國際醫院副院長蕭家傑強調醫院營運一切正常。（記者許麗娟攝）

    博田國際醫院副院長蕭家傑強調醫院營運一切正常。（記者許麗娟攝）

    博田醫院今天仍有不少病患看診，就醫情況如常。（記者許麗娟攝）

    博田醫院今天仍有不少病患看診，就醫情況如常。（記者許麗娟攝）

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