台中7月雨量破21年紀錄 30件土石崩落、道路坍方處理中

台中道路土石滑落市府搶通。（市府提供）

2025/08/04 16:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近來受低壓帶及西南氣流引發強降雨，連日大雨下不停，7月雨量破21年紀錄，台中市政府指出，至今日已接獲187件災情通報，其中太平區竹村路大湖橋下邊坡崩塌導致橋台裸露、橋樑封閉暫停通行，另興隆里有1戶房屋後方擋土牆有滑落疑慮，已進行預防性撤離安置。目前仍有28件土石崩落及2件道路坍方加速處理中。

台中市政府統計，災害應變小組自7月28日20時起三級開設，至目前已接獲187件災情通報，今日新增2件土石災情通報，包括豐原區南坑巷邊坡出現土石滑落，另於太平區長龍路一段中山巷路段，因路基隆起變形，導致局部道路中斷，疑因連日雨勢造成基礎鬆動所致；2案經即時派員前往現場處理，並調度機具協助清理與排除交通障礙。目前已處理完成157件，有28件土石崩落及2件道路坍方正在加速處理中。

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建設局指出，因大雨影響發生土石崩落或道路坍方情形，除太平區竹村路大湖橋下邊坡崩塌導致橋台裸露、橋樑封閉暫停通行外，其餘建設局維護之市區道路均已先行搶通供通行，並持續清理路面土石。

民政局表示，太平區興隆里有1戶房屋後方擋土牆有滑落疑慮，區長已代表市長盧秀燕前往關懷慰問，並進行預防性撤離安置。觀旅局則說，大坑風景區14條登山步道出現多處災損情形，經市府風景區管理所初步災情盤點，目前1號步道體訓場停電，3、4、5、6、8、9及10號步道則有多處邊坡土石滑動與步道設施毀損，考量登山安全及災後地質較不穩定，已公告將大坑14條步道全線封閉，也請市民近期暫勿前往大坑山區登山活動，後續將視災損復原進度滾動式更新開放資訊，敬請民眾留意官網公告。

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