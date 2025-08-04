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    中南部受創嚴重 風災募款已達1.78億

    丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    2025/08/04 16:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，截至8月3日為止共計募得1.78億餘元，其中百萬以上捐款共計37筆約1.4億元。

    賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲1萬7076筆捐款、累計金額達1億7817萬8581元，以自動化設備、臨櫃匯款1291筆，共計1億6275萬8596元最高，其次是LINE Pay的1萬1294筆、1060萬5500元，以及四大超商的4491筆、481萬4485元。

    賑災基金會指出，7月6日丹娜絲颱風造成中南部重大災害後，後續西南氣流帶來連綿雨勢，在28日降下致災性豪雨，導致台中以南縣市多處出現淹水、房屋損毀、農牧業損害等嚴重災情，因此國人紛紛慷慨解囊，尤其在企業、名流鉅款挹注之下，截至8月3日止，百萬以上捐款共計37筆、達1.4億元。

    賑災基金會說明，因應中南部豪雨災情，7月30日行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，協助強降雨搶救災、民宅修繕、產業補償等緊急工作。8月3日行政院長卓榮泰視導災害應變中心，表示預計本週通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，以因應重大災損，更直接有效的救助災民。

    賑災基金會指出，除了嘉義縣政府於7月15日申請災民安遷賑助，該會已於7月24日預撥1800萬元外，8月1日也收到雲林縣政府申請安遷賑助預撥款項，正簽辦中。

    賑災基金會也提到，8月1日偕同台灣世界展望會、財團法人基督教芥菜種會前往台南七股、將軍等地實際訪查該兩會輔導協助的弱勢家庭，實際向住戶了解受災狀況及提供協助。基督教芥菜種會表示，已有10戶於7月31日開工修繕，預計3個月後完工，尚須擴大協助受災戶，已邀請曾於莫蘭蒂風災合作的優良營造廠共同訪視，後續將整合資源、儘速辦理。

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