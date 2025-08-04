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    澎縣擬發消費券刺激冬季觀光 議員：每人500元誘因不足

    澎縣旅遊處為刺激秋冬觀光，規劃4千萬元發放消費券，有議員建議應在冬季辦理運動賽事及藝文活動，副議長藍凱元則希望能提高賽事獎金，吸引更多隊伍參賽。（記者劉禹慶攝）

    澎縣旅遊處為刺激秋冬觀光，規劃4千萬元發放消費券，有議員建議應在冬季辦理運動賽事及藝文活動，副議長藍凱元則希望能提高賽事獎金，吸引更多隊伍參賽。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/04 16:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節7月29日結束以來，8月份澎湖觀光如斷崖式雪崩，加上連日來豪雨攪局，更是讓遊客裹足不前。澎湖縣政府旅遊處為刺激秋冬觀光，規劃4千萬元發放消費券，今（4）日送交澎湖縣議會臨時會審查，引發熱烈討論，副議長藍凱元更直言過與不過，都是「左右為難」。

    澎湖縣政府旅遊處規劃「2025冬遊澎湖消費券發行實施計畫」，打算花4千萬元發放消費券，推動澎湖冬季旅遊。旅遊處長陳美齡表示，4千萬元將印製發行面額100元的消費券37萬5000張，其他250萬元為行政費用。

    自2025年11月1日起至2026年1月31日止，兌換完即止。凡於活動期間抵澎旅遊之遊客（限非澎湖籍）檢附當次入境澎湖證明正本、身分證明文件正本，及澎湖本地住宿證明正本，入住至少1晚，每人可領500元，並可於澎湖縣政府合作澎湖縣轄內合法登記店家消費抵用。

    議員呂黃春金質詢時表示，肯定澎湖縣政府推動澎湖觀光的用心，但她質疑一個觀光客發500元消費券，可能沒吸引力，應該沒有觀光客會為了這500元就來澎湖。議員蘇育德表示，應在冬季辦理運動賽事及藝文活動，加強旅遊內容及吸引力。副議長藍凱元更直接以歌曲「左右為難」，表達議員過與不過的為難態度，希望提升賽事獎金，吸引更多隊伍報名參加。

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