為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北U幣可以在捷運站兌換了 抽日本雙人來回機票與轎車

    今（4日）體育局宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再限於台北市12座運動中心，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物儲值金。（翻攝自臺北樂運動）

    今（4日）體育局宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再限於台北市12座運動中心，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物儲值金。（翻攝自臺北樂運動）

    2025/08/04 16:14

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市體育局推出的「U-Sport臺北樂運動」會員數已突破15萬人，至7月，U幣兌換悠遊卡儲值金已超過1000萬元，佔U幣整體使用率近7成。今（4日）體育局宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再限於台北市12座運動中心，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物儲值金。體育局長游竹萍說明，除了養成規律運動習慣外，也可透過「樂集點」享受搭乘大眾運輸工具優惠，年底的「好康抽」獎品更有日本雙人來回機票以及市價約80萬的轎車等大獎。

    游竹萍表示，U-Sport去年推出U幣兌換悠遊卡儲值金，現更將兌換據點擴大至捷運站，讓市民享受「動越多、賺越多」的U-Sport新生活。為提升用戶生活便利性，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站點從12座運動中心，擴增至各大捷運站，只要先透過U-Sport臺北樂運動App綁定悠遊卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」白色GAVM機台兌換。至今，會員數已突破15萬人，而統計至7月，U幣兌換悠遊卡儲值金已超過1000萬元，佔U幣整體使用率近7成。

    游竹萍指出，體育局推出U幣轉換為悠遊卡儲值金及電子票券服務，打造以運動折抵消費的生活模式。根據體育局，每天有近2.5萬人次的台北市民使用U-Sport App到館運動集點，如今再將兌換站點擴及至各大捷運站，以更為便民的功能鼓勵市民加入U-Sport行列、養成規律運動習慣。而不僅能透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠，年底的「好康抽」還有日本雙人來回機票、市價約80萬的轎車等壓軸大獎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播