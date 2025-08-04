台北U幣可以在捷運站兌換了 抽日本雙人來回機票與轎車

今（4日）體育局宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再限於台北市12座運動中心，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物儲值金。（翻攝自臺北樂運動）

2025/08/04 16:14

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市體育局推出的「U-Sport臺北樂運動」會員數已突破15萬人，至7月，U幣兌換悠遊卡儲值金已超過1000萬元，佔U幣整體使用率近7成。今（4日）體育局宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再限於台北市12座運動中心，讓運動集得的U幣立即變成搭車或購物儲值金。體育局長游竹萍說明，除了養成規律運動習慣外，也可透過「樂集點」享受搭乘大眾運輸工具優惠，年底的「好康抽」獎品更有日本雙人來回機票以及市價約80萬的轎車等大獎。

游竹萍表示，U-Sport去年推出U幣兌換悠遊卡儲值金，現更將兌換據點擴大至捷運站，讓市民享受「動越多、賺越多」的U-Sport新生活。為提升用戶生活便利性，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站點從12座運動中心，擴增至各大捷運站，只要先透過U-Sport臺北樂運動App綁定悠遊卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」白色GAVM機台兌換。至今，會員數已突破15萬人，而統計至7月，U幣兌換悠遊卡儲值金已超過1000萬元，佔U幣整體使用率近7成。

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游竹萍指出，體育局推出U幣轉換為悠遊卡儲值金及電子票券服務，打造以運動折抵消費的生活模式。根據體育局，每天有近2.5萬人次的台北市民使用U-Sport App到館運動集點，如今再將兌換站點擴及至各大捷運站，以更為便民的功能鼓勵市民加入U-Sport行列、養成規律運動習慣。而不僅能透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠，年底的「好康抽」還有日本雙人來回機票、市價約80萬的轎車等壓軸大獎。

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