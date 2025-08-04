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    28年來首見！西南氣流連7天帶來豪雨級降雨 氣象署：相當罕見

    中央氣象署預報中心主任陳怡良說明0728西南氣流豪雨事件。（記者林志怡攝）

    中央氣象署預報中心主任陳怡良說明0728西南氣流豪雨事件。（記者林志怡攝）

    2025/08/04 17:09

    首次上稿 16:12
    更新時間 17:09

    〔記者林志怡／台北報導〕西南氣流對台灣影響逐漸減弱，中央氣象署於今日中午12時解除較大規模或較劇烈豪雨作業。中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，0728西南氣流豪雨事件「相當罕見」，具有影響時間長、影響範圍遍及中南部地區，且造成多次短延時強降雨等特色，也是28年來首次連續7天都出現豪雨或以上降雨。

    陳怡良表示，7月28日至8月4日期間，台灣經歷2波降雨高峰，連續7天、天天有豪雨或以上等級降雨，影響時間非常長，影響範圍涵蓋中南部多數地區，不時伴隨短延時強降雨，其中7月28日至31日為第一波西南氣流影響期間，發生原因與竹節草颱風外圍環流有關，8月1日至4日為第二波。

    此外，陳怡良指出，這波西南氣流主軸主要分布於巴士海峽，中南部地區持續有顯著雨勢，其中嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣事件期間累積雨量分別達到1840毫米、2026毫米、2819毫米、2346毫米，接近2009年莫拉克颱風、超越去年凱米颱風水準。

    陳怡良也提到，這次事件影響期間，最大48小時累積雨量達到1341.5毫米（高雄小關山），最大24小時推移累積雨量也達到1037毫米（高雄小關山），非常接近前述2個極端個案。

    氣象署統計，0728西南氣流豪雨事件期間，長延時、短延時強降雨分佈區域涵蓋中南部多數地區，事件期間嘉義以南山區有持續性強降雨發生，台中以南平地則有短延時強降雨，計17鄉鎮出現長延時超大豪雨，分佈於南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，40鄉鎮有長延時大豪雨、15鄉鎮有短延時大豪雨。

    陳怡良進一步說明，事件期間氣象署計發布181次大雷雨即時訊息，其中包括50次細胞廣播，事件中多達5天出現短延時大豪雨，超越年平均的3.5天，另28年來首次連續7天出現豪雨以上降雨，同時也連續6天出現1小時累積雨量破百的情況。

    0728西南氣流豪雨事件降雨分佈變化。（圖由中央氣象署提供）

    0728西南氣流豪雨事件降雨分佈變化。（圖由中央氣象署提供）

    0728西南氣流豪雨事件與歷史極端降雨事件比較。（圖由中央氣象署提供）

    0728西南氣流豪雨事件與歷史極端降雨事件比較。（圖由中央氣象署提供）

    0728西南氣流豪雨事件雨量特性。（圖由中央氣象署提供）

    0728西南氣流豪雨事件雨量特性。（圖由中央氣象署提供）

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