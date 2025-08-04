雙颱環伺+西南氣流暴雨！9天半總雨量「下到發黑」 前20名一次看

中南部近9天半以來累積雨量圖。（圖擷取自台灣颱風論壇─天氣特急）

2025/08/04 16:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到上月底颱風外圍環流及西南氣流長時間滯留影響，中南部連下了1個多禮拜的大豪雨，多地受災嚴重。也因為連日強降雨，中南部累積雨量甚為可觀，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今（4日）下午PO出各地累積雨量圖，部分地區甚至「下到發黑」！

近期西南風影響台灣，中央氣象署自7月28日下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，期間2度加強為西南氣流，今天終於逐漸減弱，氣象署中午解除加強作業，這次作業期間近7天，為中央氣象署自2019年啟動加強作業程序以來，最長的作業期間。氣象署預報中心主任陳怡良今天表示，這次西南氣流豪雨事件相當罕見，影響範圍遍及中南部，且影響時長，發生多次短延時強降雨，也是近38年來首次連續7天出現豪雨或以上降雨。

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而颱風論壇今下午則整理1張「7月底雙颱（范斯高、竹節草）+西南氣流總雨量」圖，除了中南部各測站這1週多來的累積雨量排行，還以各種顏色標示雨量分布，可以看到嘉義、台南、高雄、屏東靠近山區的部分地區「下到發黑」，其中高雄山區在近來累積雨量更是破2900毫米！

颱風論壇表示，「7月底的雙颱環伺，緊接著好多天的西南氣流，中南部地區下了1個多禮拜的雨。將近9天半的時間，雨量第1名在高雄茂林區多納林道2902毫米，另有16個測站（集中在南高屏）也達2000毫米以上，非常驚人！」

至於平地累積雨量排行，以屏東高樹鄉1457毫米居首，接下來依序為南投集集鎮1005毫米、南投水里鄉996毫米、屏東新圍村885毫米、屏東里港鄉884毫米、南投竹山鎮865毫米、嘉義太保市824毫米、台中大里區815毫米、台中北區793毫米、台南後壁區741毫米。

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