台1線嘉縣水上段大面積塌陷 地下箱涵破裂非主因

台1線南下嘉義縣水上鄉龍德路段出現大面積塌陷。（記者林宜樟攝）

2025/08/04 16:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台1線嘉義縣水上鄉正義路地下道南下路段，今天道路出現大面積塌陷，面積約120平方公尺，經開挖發現是公路局雲嘉南區養護工程分局所屬地下箱涵破裂，原認為是水流沖刷泥土，道路塌陷，但下午查看發現箱涵並無功能，造成塌陷原因仍在開挖調查，公路局及警方將南下車道全線封閉，替代至北上車道，車流為北上2車道、南下1車道，修復工期需待塌陷原因調查完成後再行評估。

警方及水上鄉公所今天獲報，台1線南下275.4公里處出現大面積塌陷，車輛經過時顛簸，警方到現場管制交通，引導至機慢車道及路肩行走，公路局、台灣自來水公司等單位到場應變，由開口契約廠商及管線單位進場開挖，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄、楊秀琴、水上鄉代表會主席王國智、副主席王勇安等均前往瞭解塌陷情形，呼籲民眾經過時小心通行。

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塌陷區域有公路局箱涵及自來水公司管線，水上鄉公所維管的正義路地下道抽水站也在附近，經調派怪手開挖後，發現箱涵有破裂情形；公路局雲嘉南區養護工程分局與警方將南下車道全線封閉，調撥車道至北上車道，轉調撥路段約為274.9公里至275.5公里路段，台1線龍德路口交通號誌及燈桿卸除，正義路地下道因挖掘工程，該地下道全線封閉。

箱涵有破裂情形。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）水上鄉長林緗亭（左）及水上鄉民代表會主席王國智（右）會勘塌陷路段。（圖由嘉義縣政府提供）

水上鄉民代表會副主席王勇安瞭解塌陷情形。（記者林宜樟攝）

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