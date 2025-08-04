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    暴雨重創南台灣5死3失蹤78傷 農損、民間設施損失逾1.1億

    中央災害應變中心今天下午舉行第22次工作會報，由副指揮官、內政部次長董建宏主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今天下午舉行第22次工作會報，由副指揮官、內政部次長董建宏主持。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/04 16:01

    〔記者陸運鋒／新北報導〕南台灣從7月28日起暴雨不斷，今日西南風減弱雨勢趨緩，惟仍有對流雲系自台灣海峽移入澎湖及苗栗以南地區，中央氣象署已於今天中午12時，解除自7月28日以來啟動大規模豪雨加強作業，中央災害應變中心今天下午第22次工作會報，由副指揮官、內政部次長董建宏主持，據統計，連日暴雨造成5死3失蹤78傷，累計積淹水781件。

    農業產物及民間設施損失約1億1927萬餘元，包括農產3100萬餘元、畜禽1900萬餘元、漁產537萬餘元、林產農田及農業設施5900萬餘元及漁民漁業設施400萬餘元。

    中央災害應變中心指出，此波暴雨造成5死3失蹤，包括7月31日南投縣57歲陳姓民眾疑似無視道路封閉，於積水處溺斃；7月31日高雄市桃源區小客車翻覆，一家五口目前2死3失蹤；8月2日高雄旗山47歲黃姓女騎士疑似墜溝，3日於高雄市林園區發現遺體；8月3日嘉義縣53歲高姓婦人3日疑似跌落野溪，警消4日在下游約300公尺處攔砂壩，發現卡在大石頭間的高婦死亡。

    中央災害應變中心統計，一般災情總計811件，包含路樹、道路隧道、土石、水利設施及民生基礎設施等；曾停電54489戶、曾停水8712戶，另有基地台受損24座，共有5縣市開設29處收容安置處所，收容410人。

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