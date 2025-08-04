同島一命！民進黨桃市議會黨團支援台南災區復原 長者露笑容

民進黨桃園市議會黨團今天趕赴台南市後壁區，協助災民搭設屋頂帳篷。（陳雅倫提供）

2025/08/04 16:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕南台灣近期因颱風、豪雨災情慘重，民進黨桃園市議會黨團響應黨中央下令，連日來籌措物資送往南部，桃園市議員陳雅倫今天在網路社群Threads發文表示，這個禮拜她與黨團再度跟著志工隊前往台南市後壁區協助災區復原工作，帆布搭好了，看到年近90歲的長輩露出了笑容，懸著的心終於放下一些。

因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團繼2日前進台南後壁、白河地區協助災民恢復家園後，昨由黨主席辦公室主任周威佑領軍志工團，持續深入台南市柳營、鹽水和後壁等地，協助需要協助的鄉親清理磚瓦、恢復家園，各縣市黨團也陸續趕赴災區協助。

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陳雅倫表示，民進黨桃園市議會黨團日前就發起送物資到災區，今天她與桃園市議員黃瓊慧、李宗豪、魏筠、王珮毓、李光達、黃家齊、黃崇真、許家睿等人與志工隊前往後壁區，在地方黨公職媒合下，前往受災長者家中協助撿拾風災後散落的石棉磚瓦、廢棄木材，並協助搭起屋頂帆布，讓老人家能遮風避雨；她說，看著帆布搭好、年近90歲的老人家露出久違的笑容，懸著的一顆心終於放下一些，同島一命，我們會繼續努力完成長輩們的交代與需要。

民進黨桃園市議會黨團今天趕赴台南市後壁區，協助災民搭設屋頂帳篷。（陳雅倫提供）

民進黨桃園市議會黨團今天趕赴台南市後壁區，協助災民恢復家園，受災長者露出難得笑容。（陳雅倫提供）

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