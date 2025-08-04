台中國際踩舞節請南投縣長許淑華代言 盧秀燕曝因為「他」

台中國際踩舞嘉年華請來許淑華當代言人。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/04 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際踩舞嘉年華今年邁向10週年，台中市長盧秀燕今除宣佈首度移師清水區舉辦外，也與國際知名IP「藍色小精靈」聯名合作，更找來南投縣長許淑華「跨界」代言台中踩舞嘉年華，盧秀燕曝除因許淑華是全國最美縣市長外，更是藍色小精靈收藏達人，收藏有3千多隻藍色小精靈，配合代言，還商借400多隻藍色小精靈收藏在台中舉辦特展；兩人盼縣市合作，共同行銷讓中部觀光發展更好。

台中國際踩舞嘉年華今年邁入第10年，活動將於9月27日至28日登場，活動首度走出市區，改移師台中清水舉行，盧秀燕更說，今年與國際家喻戶曉的IP藍色小精靈合作，希望藉此提升台中國際踩舞嘉年華的能見度，並請出個人收藏3千多隻藍色小精靈的收藏達人、全國最美縣市長的許淑華代言，更商借400多隻藍色小精靈在市府舉辦特展，與踩舞嘉年華呼應。

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盧秀燕指出，今年共有來自7個國家、19個國內外專業表演團隊到清水演出，此外也開放全民參與「全民踩舞趣味競賽」，不論年齡、不限舞風，只要10人組隊，即可報名，在街頭合法盡情舞動，還有總獎金高達10萬元可拿，9月27日至28日，歡迎全國民眾來台中參加嘉年華。

許淑華則指出，很感謝盧市長與台中市政府邀請，南投縣可以向台中市取經，肯定踩舞嘉年華連辦10年相當不容易，南投縣政府希望在觀光發展與活動執行上與台中市加強合作，今年中彰投苗4縣市已聯手出擊前往日本、香港、辦理行銷活動，今年國慶活動包括國慶晚會10月9日在台中舉行，國慶焰火則是10月10日在南投施放，未來盼中部縣市加強聯合行銷。

許淑華另指出，今年台中踩舞嘉年華與藍色小精靈聯名，她自己因熱愛小精靈，多年累積不少收藏品，未來也盼藉由藍色小精靈的魅力，讓更多人認識這個陪伴成長的經典卡通角色，並透過活動強化城市文化行銷，帶動地方經濟發展。

許淑華個人收藏逾3千隻藍色小精靈，提供部份藏品到台中辦展。（記者蘇孟娟攝）

許淑華個人收藏藍色小精靈台中展出。（記者蘇孟娟攝）

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