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    中研院院士、中國史學家許倬雲逝世 享耆壽95歲

    中研院院士、中國史學家許倬雲在美國匹茲堡逝世。（資料照）

    中研院院士、中國史學家許倬雲在美國匹茲堡逝世。（資料照）

    2025/08/04 15:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院院士、中國史學家許倬雲在美國匹茲堡逝世，享耆壽95歲，許倬雲為創辦蔣經國國際學術交流基金會的重要推手，也是去年唐獎漢學獎得主，並將5千萬元的獎金全部捐給該基金會，並以其牽手55年妻子孫曼麗的姓氏，共同設置「許-孫獎學金」，鼓勵新進投入漢學。

    許倬雲驚傳過世消息，中研院證實許倬雲在美國當地時間8月3日、台灣時間8月4日過世，享壽95歲。

    許倬雲在中國廈門出生，於台灣求學，之後移民美國；長期研究歷史的他將社會科學方法融入史學研究，拓展漢學研究的新方向，他81歲後開始長達10年的史學寫作，筆耕不輟帶領史學進入社會，著有「說中國」、「大國霸業的興廢」等，也持續發展中國在黃河流域、長江流域、東南沿海擴展到南洋等史學系統論述，著作透露對國家民族的關懷，雖是親中的史學家，研究仍有理性的一面。

    許倬雲也常投書台灣媒體，對時事表達關心，過去他曾和前總統蔣經國談話時主張開放；許倬雲近5年也在中國的媒體平台分享人生觀與史學觀，深受當地民眾喜愛。

    許倬雲去年在國家圖書館發表預錄演講時，也曾對西方政治情態表達憂心，如當時還是美國總統候選人的川普提出美國保護費說法，就讓許倬雲直言聯想到當年上海租界的流氓。

    許倬雲雖因先天性肌肉萎縮導致手腳彎曲，老年後又遇癱瘓，但每天仍讀書看報，用心治學不輟，但也因自感年事已高，因此決定將唐獎獎金全數捐出，希望有更多學子投入漢學研究。

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