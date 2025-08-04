周春米主持屏東縣中小學校長交接 期許協助推動高科技及雙語融入教育

國中小校長交接典禮，64位校長齊聚一堂。（記者葉永騫攝）

2025/08/04 16:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣國中小校長交接典禮今天（4日）在縣府大禮堂舉行，共有64位校長齊聚。縣長周春米表示，感謝11位退休校長奉獻教育工作的辛勞，同時向18位連任、 24位調任及11位新任校長們表達祝賀，期勉校長們全力以赴、承擔責任，協助屏東全力推動科技及太空產業人才教育，將高科技及雙語融入教育中。

這次退休校長國中3人、國小8人；調任國中校長3人、國小校長21人；新任國中校長3人、國小校長8人，共計64位校長，縣長周春米除頒贈退休校長紀念品，也主持新卸任校長印信交接與宣誓儀式。

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周春米說，感謝退休校長奉獻他們人生最精華的階段，也恭賀新任校長邁入人生另外一個開始，並期勉調任、連任的校長能運用之前辦學經驗，繼續發揮所長，屏東縣正全力推動高科技與太空兩大產業與建設，積極推動科技人才教育向下扎根，啟動「屏東縣高科技產業人才培育計畫」，從課程發展、人才獎勵及師資培力三大面向厚植競爭力，也在國小與國中推廣科普教育，讓屏東不只是科技、太空產業的起點，更是屏東孩子夢想起飛的地方。

這次新派任校長分別為高泰國中傅勤展、光春國中柯文成、長治國中李立群、玉光國小陳德宗、昌隆國小蔡錦豐、隘寮國小唐世勇、興化國小蔡文雄、田子國小黃如瑩、丹路國小高佩文、東海國小顏乾明、口社國小賴俊宏，共計11名。

國中小校長交接典禮，校長進行宣誓。（記者葉永騫攝）

退休的萬丹國中校長黃豊欽期許新校長接納不同天賦的孩子。（記者葉永騫攝）

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