聯外搶通！杉林溪400受困遊客 園區免費食宿送暖

南投杉林溪聯外道路因大雨崩坍中斷，造成杉林溪園區有400多名遊客與遊覽車受困。（杉林溪園區提供）

2025/08/04 15:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪聯外道路投51線，昨（3日）受連日大雨影響，在9K處發生邊坡崩坍、道路中斷，導致杉林溪園區內有436名團客、17輛遊覽車受困，園區則免費提供住宿、餐食讓遊客在山上度過一晚，經南投縣政府連夜派機具搶修，今中午搶通單線，受困遊客皆已順利下山。

縣府表示，杉林溪聯外道路邊坡崩坍土方不少，昨道路中斷就派出機具搶修，由於杉林溪園區內還有許多遊客受困無法下山，因此請求廠商加緊清運土方，直到中午終於搶通單線，維持「單線雙向」進出，至於何時恢復雙線雙向正常通行，還要待雨勢趨緩，以及邊坡穩定與土石清理完畢才會放行，民眾還要再等等。

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杉林溪園區則表示，遊客上山遊玩，回程卻因道路阻斷受困，心裡已經很委屈了，園區只是盡分心力，免費提供餐飲與住宿讓受困遊客度過一晚，由於早在921大地震時，也有不少遊客受困園區，當時園區就有免費提供食宿，此次只是發揮同舟共濟精神，盼讓滯留遊客能感到溫暖，所幸聯外道路中午順利搶通，讓遊客都能平安下山。

南投杉林溪聯外道路因大雨崩坍中斷，造成杉林溪園區有400多名遊客與遊覽車受困，經園區免費提供食宿，以及廠商搶通單線，受困遊客已順利下山。（民眾提供）

南投杉林溪聯外道路因大雨崩坍中斷，造成杉林溪園區有400多名遊客受困。（杉林溪園區提供）

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