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    感念父愛 她們12年送1.3萬個父親節蛋糕 溫暖弱勢

    延續父愛，女子與親友12年送出1.3萬個父親節蛋糕，包括雲林家扶中心扶助家庭感受溫暖。（記者黃淑莉攝）

    延續父愛，女子與親友12年送出1.3萬個父親節蛋糕，包括雲林家扶中心扶助家庭感受溫暖。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/04 15:59

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕父親節將屆，雲林家扶中心今（4）日收到270個父親節蛋糕，家扶中心表示，捐贈者童也恬女士居住在北部，為延續對父親的愛，發起「公益過佳節」、連續12年號召親友在父親節前夕送蛋糕給弱勢家庭，讓孩子與爸爸歡度節日，共計已送出1.3萬個蛋糕。

    雲林家扶今天舉辦一場慶祝父親節送蛋糕活動，有3個爸爸與孩子一起切蛋糕。年近60的程爸爸因長期操勞造成視神經慢性發炎、雙眼幾乎失明，今與就讀護理系的兒子一起切蛋糕，兒子還特別擁抱爸爸，場面溫馨。

    雲林家扶中心社工督導歐厚成指出，童女士的父親在她29歲時過世，閨密鄭小姐的父親也在她20歲時過世，2人經常想起父親的愛及守護，2014年父親節前夕發起公益過佳節活動，訂製許多蛋糕捐贈給社福單位轉送弱勢家庭。

    歐厚成說，童小姐的善舉受到親友支持，除好友陳宜君、鄭淳芳每年相挺，世界各地親友也熱烈響應，今年委託雲林縣聲暉協進會庇護工場製作及寄出1590個蛋糕，分送給全國13個家扶中心轉送扶助家庭，和他們共度溫馨父親節，也感謝父親為家庭的付出及辛苦。

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