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    國立金門高中首位女校長鄭青青 上任 提出3大教育願景

    金門縣副縣長李文良（中）主持金門高中新任校長鄭青青（右）、原任校長許自佑（左）交接典禮。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（中）主持金門高中新任校長鄭青青（右）、原任校長許自佑（左）交接典禮。（記者吳正庭攝）

    2025/08/04 15:45

    〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門高中創校首位女校長鄭青青今天走馬上任，她說，對於未來在金中的教育方針提出「以學生為本、適性發展」、「教師共學、專業成長」、「資源共享、社區共域」3大願景。

    鄭青青說，第一點，以學生為本，適性發展，會持續深化孩子的探索與展能兼具的課程，讓每位孩子找到方向，找到自信；未來要讓孩子提早認識自己，面對職場，她會把過去在技術型高中所學到的養分，融入金門高中，跟夥伴老師一起設計課程，讓孩子提早知道自己的定位。

    第二，教師共學、專業成長，會營造一個支持的文化，其實很多家長都知道現在孩子的多面向發展，應怎麼樣給予老師支持，能夠在教育現場面對孩子，然後有力量，會讓師長教得安心、成長有感，成為彼此力量的來源。

    第三，資源共享、社區共域，要串聯金門縣政府、國立金門大學跟家長社群，打造共同永續、開放且具有溫度的教育環境。

    鄭青青說，在她的眼中，金門高中就好像一隻正在展翅的鷹，一個翅膀承載著金門深厚的文化跟人情，另一個翅膀承載著世界未來的可能性，她期許能成為那一道溫暖，幫助大家的氣流，陪著這一隻鷹，迎風飛翔，飛得更高，飛得更遠。

    國立金門高中成立於1947年，原任國立屏東佳冬高級農業職業學校組長的鄭青青出任金中首位女校長。金門縣副縣長李文良主持新任校長鄭青青、原任校長許自佑交接典禮，許自佑離開金中後出任國立華僑高中校長。

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