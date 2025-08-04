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    宜蘭童玩節父親節優惠 8/8子女告白爸爸享百元甜甜價

    宜蘭童玩節推出父親節優惠，營造難忘的父親節回憶。圖為園區的「童心起飛」雙人滑降設施。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭童玩節推出父親節優惠，營造難忘的父親節回憶。圖為園區的「童心起飛」雙人滑降設施。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/08/04 15:35

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕8月8日是父親節，宜蘭國際童玩藝術節將在當天推出超甜親子優惠活動，入園時子女們在票口對爸爸說「爸爸我愛您」，同行父親即可享有100元兒童券入園。

    宜蘭縣政府文化局今天（4日）指出，為歡慶一年一度父親節，鼓勵親子同遊共享天倫之樂，規劃「父親節大聲說愛，爸爸100元暢遊宜蘭童玩節」，盼營造難忘的父親節回憶。

    縣府文化局表示，今年童玩節設置許多適合親子同樂設施，包括「史努比鴨」裝置藝術、為120公分以下幼童設計的親子戲水區「小小海灣」；「奇幻樂園」則是結合互動科技、說故事劇場、親子手作的親子館；「異時空探險—卡巴蘭傳說」探索宜蘭自然之美，或是親子一起闖關星空塔，體驗「童心起飛」雙人滑降，入夜後的魔幻光影秀、童心列車遊藝踩街也都適合親子同樂。

    外國團隊表演方面，即日起到8月10日有智利、菲律賓、塞爾維亞、泰國、韓國、蒙古、紐西蘭、日本、愛沙尼亞民俗團隊接力演出，相關資訊請上官網查詢

    童玩節水域常有親子檔相偕戲水。（圖由宜蘭縣府提供）

    童玩節水域常有親子檔相偕戲水。（圖由宜蘭縣府提供）

    「奇幻樂園」親子館結合互動科技、說故事劇場與親子手作活動。（圖由宜蘭縣府提供）

    「奇幻樂園」親子館結合互動科技、說故事劇場與親子手作活動。（圖由宜蘭縣府提供）

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