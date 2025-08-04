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    桃源、那瑪夏多處成孤島 陳世凱：最快明傍晚搶通

    高雄桃源、那瑪夏多處路阻成孤島，交通部長陳世凱（左）今天中午勘災後，裁示公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可進出，預計最快明（5）日傍晚可搶通。（圖由行政院南服中心提供）

    高雄桃源、那瑪夏多處路阻成孤島，交通部長陳世凱（左）今天中午勘災後，裁示公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可進出，預計最快明（5）日傍晚可搶通。（圖由行政院南服中心提供）

    2025/08/04 15:32

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市山區持續強降雨，導致那瑪夏、桃源等地區部分道路阻斷成孤島，交通部長陳世凱今天中午勘災後，裁示公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可進出，預計最快明（5）日傍晚可搶通。

    陳世凱今天中午陪同行政院長卓榮泰赴台20線六龜寶來路段勘災，他表示，因竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，自7月28日開始，中南部地區降下超大豪雨，其中高屏山區累積雨量逼近3000毫米，已超過莫拉克風災雨量，台20、台29線多處道路發生邊坡滑移、路基流失，甚至土石流，損害非常嚴重。

    尤其7月30日當晚台20線時雨量更高達86mm，日累積雨量748.5mm，長時間的強降雨造成下邊坡路基沖刷掏空，79k及81k坍方處路基流失，之後路面無預警塌陷造成路基缺口，分別為30公尺及40公尺，目前已搶通開放單線雙向通行。

    陳世凱指出，目前桃源、那瑪夏仍有幾處孤島，戰備存糧雖沒問題，但仍要求公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可進出，預計最快明天傍晚可搶通，同時盤點中、長期計畫與爭取行政院「丹娜絲颱風災後復原特別條例」經費，以強化山區道路韌性與安全。

    針對民生橋、勝境橋等部落重要對外橋梁，陳世凱表示，將加快加固清疏與後續修復，並多次提醒搜救及搶災同仁，在投入搶災過程中務必注意自身安全，要在「人員安全優先」前提下全力搶修，與地方一起站穩腳步、早日恢復家園。

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