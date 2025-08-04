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    他曝日本流行台灣「這款」傳統抹布 台網友不解

    日本最近流行台灣傳統的「木漿抹布」。（擷取自「Joel來談日本」臉書）

    日本最近流行台灣傳統的「木漿抹布」。（擷取自「Joel來談日本」臉書）

    2025/08/04 17:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕抹布其實有多種材質可以選擇，從棉質、不織布到亞麻，每個材質都有不同的實用特性。臉書粉專「Joel來談日本」的福澤喬就分享，日本最近竟流行台灣傳統的「木漿抹布」，甚至流行到他還被日本朋友委託代購。

    福澤喬在臉書發文表示，「據說這種台灣抹布現在在日本很紅，被日本朋友拜託一定要買」，他分享，這款外觀看起來很普通的抹布，其實厲害之處在於它所使用的「木漿紗」材質，這種素材具有出色的實用特性，能確實刮除油垢與髒污，又能輕鬆以清水洗淨，不但吸水性極高，使用時不會留下水痕，抹布本身又乾得很快，即使在濕氣重的環境中也從沒發出異味是最大的特色。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個抹布雖然好用，但是用完一定要洗得很乾淨，並且晾乾，不然很噁心，不過據我了解日本人好像打掃都非常努力和細心。所以他們應該蠻適合這種抹布的」、「這種真的比什麼珊瑚絨的好用欸！無印我記得也有賣類似款」、「我媽就愛這種抹布，都在菜市場的攤販購買」、「我在日本用過很多多功能型的抹布，但是沒有一個比這個好用」。

    不過也有人認為，「我小時候到現在超討厭用這個」、「小時候家裡常用，覺得不喜歡不好用，容易臭，而且有一種滑滑的感覺」、「台灣人買日本抹布，日本人買台灣抹布......」、「要確定捏，很臭欸，台灣人都不愛用」、「這抹布在我的印象中都是很噁心的觸感 怎麼會好用」、「其實很臭，小時候最怕這種抹布上的味道」。

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