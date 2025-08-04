4G吃到飽還有人用？內行人揭5G致命盲點：不升級比較爽

網友好奇4G網路是否逐漸被淘汰，引起熱議。示意圖。（資料照）

2025/08/04 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著5G網路逐漸普及，不少用戶早已升級享受高速網速，不過也有許多人仍堅持使用「4G吃到飽」，認為資費划算、網速也足夠日常使用。因此有網友好奇問，「還有人死守4G吃到飽嗎？」，貼文曝光後，不少人坦言「5G根本不實用，4G根本綽綽有餘」。

網友近日在PTT論壇發文，目前已經升級使用5G網路費，但實際體驗下來卻覺得「用越久越像盤子」，原PO認為，雖然網速理論上變得更快，但平時使用頻率根本不高，加上區域人多時網路仍會塞車，對此原PO質疑「現在還有很多人用4G吃到飽嗎？」升級成5G的支出是否划算。

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貼文曝光後，引起不少網友熱議，「沒有死守4G，是放棄5G」、「千萬不要升5G啊，不然走個樓梯下個地下室，訊號就沒了」、「4G太好用也便宜」、「根本用不到5G，而且真正的吃到飽時間1799，根本超盤」、「我家收不到5G，所以用4G」、「等到沒有4G的基地台，我才會考慮辦5G」。

另外，不少內行網友也指出，「耗電的部分超有感，5G會讓手機電量一下就噴沒」、「5G太耗電，只會開4G」、「沒用5G不知道，用了才發現有夠耗電」、「5G耗電，室內一堆地方收不到，幹嘛換」、「5G iPhone超耗電，幾乎是4G兩倍耗電」、「現階段真的沒啥功能需要用到5G的」、「5G覆蓋率不夠高吧」、「5G貴，便宜的限速不夠用，耗電量更多，手機還更會發熱，基地台少」。

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