甜柿剩不到一半！台中山城農產雨災嚴重 江啟臣籲全品項救助

連日豪大雨造成東勢區農友種植的甜柿果實落滿地。（江啟臣提供）

2025/08/04 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕豪大雨接連襲台，台中市山城種植的甜柿產量剩不到一半，損失慘重。立法院副院長江啟臣今天到場實地會勘指出，不只甜柿，水蜜桃、水梨等也因雨災受創，呼籲農政單位應採「全品項救助」辦理，從速、從優、從寬全力協助農民，度過難關。

現在是甜柿結果套袋時期，受到極端氣候劇烈變化影響，本就有落果災損情況，但近日的連續強大豪雨侵襲，加劇甜柿落果。立法院副院長江啟臣今會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、台中市農業局、台中市議員吳振嘉等，至東勢區海拔800公尺果園了解甜柿落果情形，發現滿園掉落的甜柿，留在樹上的僅不到往年一半，果農損失相當慘重。

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江啟臣說，除了甜柿，山城地區的農產包含水蜜桃、水梨，甚至是年底才要採收的柑橘也都受到影響，造成水傷、落果等情形，將向農政單位爭取朝「全品項救助」的方式辦理，從速、從優、從寬全力協助農民，度過災情。

市議員吳振嘉指出，東勢、新社、和平等山城區域，是高接梨、柑橘、甜柿等重要農作產出地，這次降雨造成的災損，對農民生計造成重大影響，謝謝江副院長持續關心農民，也希望農政單位能多多協助，一起守護農作、照顧農民。

農業局表示，目前仍在勘查階段，若有達到救助標準，經公告後即可協助農民申請現金救助，會盡力向中央爭取朝全品項方式辦理，全力協助農民。

立法院副院長江啟臣（右）、市議員吳振嘉（左）會勘東勢區甜柿災情。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣會勘東勢區甜柿災情。（江啟臣提供）

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