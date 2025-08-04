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    預防兒少犯罪 苗縣中小學校長會議 少年法庭庭長實務分享

    苗縣公私立中小學校長會議今天在三義鄉西湖渡假村舉行。（苗縣府提供）

    苗縣公私立中小學校長會議今天在三義鄉西湖渡假村舉行。（苗縣府提供）

    2025/08/04 15:20

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公私立中小學校長會議今天於三義鄉西湖渡假村登場，由苗栗縣長鍾東錦主持，全縣155位公私立中小學校長出席，由於兒童與少年犯罪日益受到重視，邀請苗栗地方法院少年家事法庭庭長湯國杰專題演講；而之前因分科測驗搞烏龍的建臺中學目前學校人事已換新，鍾東錦也提到，若新遴聘的校長有任何問題都可向縣府反映。

    湯國杰以個人專業分享最新法案規定與實務處理，縣府教育處特教科長邱婉庭則專題說明校園霸凌、體罰及性別事件流程，期盼藉以強化校園安全網路，共築友善學習環境。

    鍾東錦指出，國中會考成績苗縣有6位狀元，贏過其他縣市，感謝照南國中、君毅中學培育優秀學子；他也呼籲家長們放心將孩子留在建臺中學就讀，建臺新遴聘校長若有任何問題都可向縣府反映，縣府將會全力協助解決。會議並討論通過苗縣中小學校長協會提出的「建請提高校長公務手機補助費用」、「學校工友人力長期短缺，建議酌增缺額2人以上的校園環境維護經費至20萬元」等提案。

    苗縣公私立中小學校長會議由縣長鍾東錦主持。（苗縣府提供）

    苗縣公私立中小學校長會議由縣長鍾東錦主持。（苗縣府提供）

    苗縣公私立中小學校長會議，邀少年家事法庭庭長演講。（苗縣府提供）

    苗縣公私立中小學校長會議，邀少年家事法庭庭長演講。（苗縣府提供）

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