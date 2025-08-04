第7節活動課惹議！黃淑君籲撤回強制公文 新北︰僅屬「鼓勵性質」

針對「第7節活動課60％比例」排課政策引發基層學校反彈。新北市議員黃淑君今（4）日嚴正呼籲，市府應立即撤回強制學校執行的公文，比照「鼓勵性質、無強制力」的立場執行，同時也向教育部喊話「不應再用獎勵金包裝、推動，應立即走入教學現場。」（圖由黃淑君提供）

2025/08/04 15:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對「第7節活動課60％比例」排課政策引發基層學校反彈。新北市議員黃淑君今（4）日嚴正呼籲，市府應立即撤回強制學校執行的公文，比照「鼓勵性質、無強制力」的立場執行，同時也向教育部喊話「不應再用獎勵金包裝、推動，應立即走入教學現場。」市府教育局回應，已向教育部反映實務困難，並重申該規定以「鼓勵」非「強制」方式實施。

黃淑君指出，現今教學現場早已因缺師、排課、行政負擔過重而疲於奔命，在這樣的情況下，要求將第7節全面安排活動課，無異於脫離現實、加重壓力。從跨校共聘、本土語授課綁班、到場地限制等各種瓶頸，教育部若未先處理基礎問題，任何政策都只是紙上談兵。

請繼續往下閱讀...

此外，以績效獎金作為推動誘因，實質上是變相施壓，讓學校「看似自願、實則強迫」配合執行。這樣的作法不僅扭曲政策初衷，更讓教育專業與學校自治遭到侵蝕。教育改革應從理解現場困境出發，而非以獎金與政策壓迫基層。

黃淑君提出3大訴求，包含新北教育局應撤回強制性函文，回歸教育部原始「建議性原則」；教育部停止錯誤政策的獎金誘導，深入第一線盤點排課困境；聚焦解決結構性問題，停止以查核與數字治校。

新北市教育局表示，已於今年4月15日主動向教育部國教署反映該規定在實務推動上的困難，並建議中央評估政策合理性與可行性，提供更具彈性的調整方向；教育局依據教育部7月9日函示，已將相關建議事項函轉各校，強調該規定以「鼓勵」而非「強制」方式實施，並請學校視課程規劃、學生需求及師資配置等實際條件妥善安排，兼顧學生學習權益與教育公平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法