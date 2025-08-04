88節優惠變爛桃陷阱！拉拉山買水蜜桃「爛24顆」釣出一票過來人

網友控訴在拉拉山買的32顆水蜜桃中，僅有8顆是好的。（擷取自爆怨2公社）

2025/08/04 15:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在網路社群控訴，在桃園市拉拉山購買4盒水蜜桃，沒想到回家打開一看，32顆水蜜桃中僅有8顆正常，其他不是爛掉就是發霉，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文控訴，首度購買水蜜桃就遇到黑店，表示在拉拉山上遇到一對老夫妻販售水蜜桃，對方宣稱為慶祝父親節而推出優惠活動，在基於信任的前提下，並未檢查便一口氣買了4盒、每盒8顆，共計32顆水蜜桃。

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然而回家打開後卻發現，僅有8顆完好可食，其他24顆不是已經爛掉就是出現發霉情況，讓他氣得直呼「我完全忘記『防人之心不可無』，我完全相信台灣的特點『人情味』」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友直言，「我只跟認識的買！」、「要一顆一顆翻過來看蒂頭」、「真的太黑心了」、「除非你自己挑好親眼看他裝盒，只要一離開視線你就變肥羊，很多人都吃虧過」、「路邊的有時候只是山下載上去賣的，不一定是拉拉山的，除非你看到旁邊有果園、現採的」。

多位曾踩雷的網友也分享經驗，「我已經很久不買台灣水蜜桃了，我花了很多冤枉錢，我建議您去水果批發市場買」、「前陣子也踩雷了，一箱8顆幾乎都壞的，都不能吃只能丟掉。切開來裡面還長蟲，一堆不肖業者壞了拉拉山的名聲，還是Costco的進口的好吃多了」、「以前我也發生一次學乖了」。

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