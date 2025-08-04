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    清除廢棄石棉瓦粉塵恐致癌 專家籲確實防護與濕式清理

    成大副校長李俊璋（左）籲確實防護與濕式清理。（台南市政府提供）

    成大副校長李俊璋（左）籲確實防護與濕式清理。（台南市政府提供）

    2025/08/04 15:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今持續針對丹娜絲颱風災後復原進度做說明，而屋損清出廢棄石綿瓦破碎後粉塵可能造成致癌風險，成功大學副校長李俊璋詳細說明處理程序，呼籲民眾確實做好防護，對民眾與清理人員均可安全無虞。

    環保局長許仁澤表示，受災住戶屋頂石綿瓦破損，市府啟動清運專案，民眾只需拍照、領取太空包將石綿裝袋後完成登記，3日內即派車清運。截至昨（3）日，石綿清運量已達643公噸，登記5027件、含包數1701件，已配送5440只太空包至各區。市府除提供太空包、防護裝備與現場輔導外，也透過空拍巡檢、清運車增派、機動使用堆高機處理狹窄區域。

    李俊璋說明，石綿為天然纖維，若破損產生粉塵並吸入，恐致肺癌與間皮瘤，主要危害來自「吸入」。因此清理時務必先灑水、保持濕潤，配戴N95口罩、手套、長袖衣褲，並於作業後立即更衣淋浴，避免污染帶回住家。一般鋪設於屋頂的石綿瓦與水泥結合緊密，正常狀況下纖維不易飄散。只要不自行拆除、不切割、不任意破壞，風險極低。

    此外，針對近日社群平台熱議的北門水閘門是否及時開啟議題，水利局主秘黃信銓說，該閘門全程由專業人員即時監控與操作，並依據雨量、潮汐與下游水位決定開啟時機。當日未強行開啟閘門，是為避免海水倒灌擴大災情。惟網路上仍流傳錯誤資訊，水利局鄭重澄清。

    南市府持續針對丹娜絲颱風災後復原進度做說明。（台南市政府提供）

    南市府持續針對丹娜絲颱風災後復原進度做說明。（台南市政府提供）

    受災住戶屋頂石綿瓦破損，市府啟動清運專案。（台南市政府提供）

    受災住戶屋頂石綿瓦破損，市府啟動清運專案。（台南市政府提供）

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