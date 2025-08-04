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    台東太平國小柔道教練陳慧欣獲師鐸獎 教出3位總統教育獎學生

    「總教練」今年6月獲全國冠軍。（陳慧欣提供）

    「總教練」今年6月獲全國冠軍。（陳慧欣提供）

    2025/08/04 15:21

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣太平國小柔道教練陳慧欣獲得今年師鐸獎，家長們認為實至名歸。她形同媽媽、姊姊照顧學生，教出3位總統教育獎學生。陳慧欣不言苦，每天與孩子們相處卻是表現出快樂的一面。

    柔道場內小三女生阮芯語綽號「總教練」，她的2位哥哥練柔道，她3歲就在場內到處爬，所有人都十分寵她、聽她的話，因此才被稱為「總教練，因為連教練都要聽她的」。但總教練相當爭氣，雖然常常便當無法吃飽，今年6月也拿到全國柔道錦標賽國小女生第五級冠軍。

    師長表示，陳慧欣沒白寵這孩子，獲知教練拿到師鐸獎，馬上就說要送陳慧欣小禮物，不過，也馬上說要去教練家烤肉，看得出教練與學生是如家人朋友般親近。

    陳慧欣本為台北人，嫁到台東，看到有些學生家庭疏於管教，每位學生都有不同的人生與家庭縮影，她與學生們時而稱兄道弟，時而板起臉狠狠斥責，但總是能與學生融入和善、打成一片，這也讓更多學生能真心接受這位一起迎接快樂及痛苦的教練。

    陳慧欣天天清晨6點半準時到校，陪同進行柔道晨操，也主動協助學生安全與生活照顧。針對因家庭因素影響學習的學生，她不僅主動關心，甚至親訪家庭，協助家長共同尋求解決之道，確保孩子回歸校園，穩定學習。

    「總教練」今年6月獲全國冠軍。（陳慧欣提供）

    「總教練」今年6月獲全國冠軍。（陳慧欣提供）

    「總教練」從小就敢拿著陳慧欣用以教導小孩動作的竹劍，可見地位之高。（陳慧欣提供）

    「總教練」從小就敢拿著陳慧欣用以教導小孩動作的竹劍，可見地位之高。（陳慧欣提供）

    餅干為誘拐小孩乖乖練柔道利器。（陳慧欣提供）

    餅干為誘拐小孩乖乖練柔道利器。（陳慧欣提供）

    以前的「總教練」（左）與陳慧欣（右），陳滿嘴說得都是「自己的小孩」卻不提自己，卻反映出她心中滿是學生。（縣府提供）

    以前的「總教練」（左）與陳慧欣（右），陳滿嘴說得都是「自己的小孩」卻不提自己，卻反映出她心中滿是學生。（縣府提供）

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