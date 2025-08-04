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    高雄山區災後整建總經費估40億 陳其邁盼立院不分朝野、救災優先

    高雄市長陳其邁說，山區災後整建估算約需40億元，盼不分朝野體恤救災優先。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁說，山區災後整建估算約需40億元，盼不分朝野體恤救災優先。（高市府提供）

    2025/08/04 14:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山區連日遭暴雨蹂躪，道路毀損、溪流暴漲，土石流與大規模崩塌警戒區不斷增加，市長陳其邁今表示，整治總經費大概40億元左右，感謝行政院支持，當然也希望立院不分朝野、能夠體恤救災優先。

    陳其邁指出，今特別跟行政院長卓榮泰報告說，希望這次能把0728豪雨列入丹娜絲特別條例，這個也要非常感謝行政院的支持，當然也希望說立法院不分朝野，也能夠體恤救災優先、災民的需求，能夠加速整個災後重建的一個腳步。

    他進一步提到災後重建幾個主要部分，包括台20線從寶來到桃源市區約10處坍方與地基裸露嚴重，其中也涵蓋塔拉拉魯芙橋橋梁變形。

    台29線過去每逢颱風或者是豪雨常有坍塌、落石，尤其民生大橋改建，本來計畫2027至2028要動工，希望能夠加速，在災後立刻進行，確保那瑪夏跟桃源區整體交通順暢。

    還有整個土石流及大規模崩塌區相關標準提高，因為這次也發生非常多起非土石流警戒區，或是屬於大規模崩塌的區域，這兩者都不是，但也發生有些土石流或者崩塌現象，希望說農業部能夠加嚴標準。

    另外，包括農路、林路損害特別嚴重，以及野溪整治，所以野溪整治跟土石流警戒區、大規模崩塌警戒區的整治等部分，總經費大概40億元左右，希望中央能夠加速整個災區重建。

    陳其邁說，3個原鄉部落因為交通都已中斷很久，居民不是吃泡麵就是吃罐頭，他們真的是非常非常辛苦，感謝政院與各界關切，當然也希望立院不分朝野、能體恤救災優先。

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