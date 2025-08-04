風災+豪雨 農糧署估最快9月上旬後蔬菜供應恢復平穩

農糧署表示，空心菜復耕最快，預計最快8月下旬就可恢復正常供應。（記者楊媛婷攝）

2025/08/04 14:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕受丹娜絲風災、0708豪雨、0728豪雨等影響，中南部農業生產區受到重創，農糧署今（4日）表示，雨停後農民才可開始復耕，以生長期需要約14天的空心菜來說，最快8月下旬後供應就會恢復平穩，其他蔬菜類則最快都要等9月上旬後。

大雨下個不停，農民的心血也多隨之泡湯，農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，8月迄今的平均菜價約44.2元，受風災和西南氣流帶來的連續豪雨影響，嘉義以南地區農損嚴重，北部的設施葉菜生產區與高冷地區高麗菜等受損輕微，目前整體蔬菜供應量可維持過往正常水準的7到8成。

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傅立忠表示，連續豪雨確實會造成復耕延遲，最快可能恢復正常供應的為14天就可收成的空心菜，預估8月下旬就會恢復正常。

傅立忠進一步指出，之前高麗菜盛產時，農糧署已請農民團體大量收購後冷鏈儲存，目前許多農民團體也有跟印尼、美國等地大量進口蔬菜，確保消費者購買無虞，另農糧署也有輔導冷凍加工廠與農民團體在冬季蔬菜盛產期時加工製作國產冷凍蔬菜，包含冷凍青花菜、牛番茄、洋蔥、南瓜、胡蘿蔔、櫛瓜等，價格實惠也保留原有的營養成分。

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