驚悚影片曝光！ 柳營民宅地基流失擴大 1家8口幸已先安置

柳營佛山觀音巖旁一民宅前日傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，昨日又傳地基崩塌面積擴大，住屋塌落。（民眾提供）

2025/08/04 14:50

〔記者王涵平／台南報導〕柳營佛山觀音巖旁一民宅前日傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，昨日又傳地基崩塌面積擴大，邱姓屋主表示，所幸1家8口已先安置在公所避難所，當時屋內無人，驚悚影片也曝光。

山區連續多日暴雨，土石含水量暴增，柳營區旭山里1處民宅前晚傳出地基掏空，邊坡土石大面積滑落，所幸人員平安，屋主邱永政、陳秀怡夫婦回想當時餘悸猶存，指前晚約9時許聽到屋外有嗶嗶啵啵的聲音，外出查看時，發現停車棚下的土石有滑落的情況，原本還想去搶救車輛，未料瞬間整個停車棚就被沖刷到下方近10層樓高的菜園旁，家裡還有姐姐、兒子、女兒、孫子同住，大家嚇得不敢睡，都窩在距離停車棚最遠、較安全的客廳。

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柳營區公所獲報後昨午前往會勘，認為該處不適合居住，將8人安置在公所協定避難所江南渡假村，邱永政表示，未料昨日傍晚地基崩塌擴大，緊連停車棚的住家部分也塌落，所幸當時屋內已經沒有人，後續將研究如何重建。

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