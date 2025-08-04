台南風災善款破億 緯穎智造及大台南不動產公會慨捐760萬

大台南不動產開發商業同業公會捐款丹娜絲風災善款560萬元。（南市府提供）

2025/08/04 14:40

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，為支持災民重建，緯穎智造股份有限公司今天捐贈200萬元，大台南不動產開發商業同業公會則慨捐560萬元，由市長黃偉哲代表受贈。根據南市社會局統計，目前南市收到的善款已突破1億元。

黃偉哲表示，感謝緯穎智造公司及台南市大台南不動產開發商業同業公會，以實際行動伸出援手，市府團隊目前正加速慰助金核撥流程，協助受災居民早日恢復正常生活。災後復原工作需要時間與大量資源，除政府本身外，更需仰賴民間各界攜手支持，市府將善用每一分善款，讓資源發揮最大效益。

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緯穎公司總經理丁英斌說，雖然公司於今年正式設立，但緯穎早在多年以前便已於台南深耕布局。此次風災重創台南，母公司緯穎科技董事長洪麗寗與緯穎智造董事長林威遠於第一時間發起捐款，響應市府賑災行動，盼能為災後復原及時注入資源。

大台南不動產開發公會理事長胡炳昆表示，此次風災導致沿海地區受損，重建需投入龐大的人力與資源，因此決議捐出450萬及理監事加碼捐110萬計560萬元，支持市府災後復原。另外，公會將於9月捐贈價值250萬的消防設備給市府消防局。

南市社會局統計，截至8月1日15:30止，這次風災共收到1萬4279筆捐款，總金額1億337萬6007元。南市社會局邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手。

緯穎智造股份有限公司捐款丹娜絲風災善款200萬元。（南市府提供）

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