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    雨彈襲擊澎湖 成功水庫自然溢洪、道路多處積水

    澎湖受雨彈襲擊，成功水庫再度出現自然溢洪奇景。（記者劉禹慶攝）

    澎湖受雨彈襲擊，成功水庫再度出現自然溢洪奇景。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/04 14:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雨彈猛襲澎湖，中央氣象署今（4）日公布累積雨量前10名，澎湖就占了前7名。受到豐沛降雨量影響，澎湖4座水庫滿水位，其中成功水庫再度自然溢洪，道路也因排水不及，出現處處積水的情形，車輛經過濺出水花，幾乎將車身淹沒。

    中央氣象署今日公布前10名雨量，澎湖縣湖西75.5mm奪冠、澎湖縣望安58.0mm居次、其餘依次為澎湖縣畜試所澎湖55.0mm、澎湖縣望安54.5mm、澎湖縣澎湖50.5mm、澎湖縣西嶼48.5mm、澎湖縣花嶼44.0mm等，前7名都被澎湖囊括。

    自來水公司第七區管理處澎湖營運所統計，8月1日至4日成功、興仁、東衛水庫，降雨量203.1毫米，成功水庫進水量4800噸、興仁水庫60400噸、東衛水庫23900噸、赤崁水庫96.5毫米、2500噸；小池水庫181毫米、2800噸；西安水庫123毫米、16000噸；七美水庫166.7毫米、123300噸；烏溝水庫123毫米、9900噸。

    澎湖本島三座水庫（成功、東衛、興仁）進水量89100噸，蓄水量1812400噸，8座水庫進水量243600噸、蓄水量2533700噸，澎湖縣日供水平均量為32300噸，澎湖縣目前有7座海淡廠，為提供居民更好的飲用水品質，搭配海淡廠保價購水量，供水無虞。但因海淡成本高，故仍呼籲民眾節約用水。

    由於雨量過多無法及時排水，道路出現處處積水，車身遭水花淹沒。（記者劉禹慶攝）

    由於雨量過多無法及時排水，道路出現處處積水，車身遭水花淹沒。（記者劉禹慶攝）

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