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    連日降雨嘉162甲線龜裂 梅山公所搶修

    「梅山太平36彎」第12彎路面產生龜裂情形，梅山鄉長林俊謀昨到場現勘廠商搶修情形。（圖由梅山鄉公所提供）

    「梅山太平36彎」第12彎路面產生龜裂情形，梅山鄉長林俊謀昨到場現勘廠商搶修情形。（圖由梅山鄉公所提供）

    2025/08/04 14:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉因連日降雨，嘉162甲線「梅山太平36彎」第12彎處出現路面龜裂、下陷等情形，梅山鄉公所7月底、近日派廠商搶修加固，維持道路正常通行。

    梅山通往太平村的嘉162甲線，道路沿著山勢峰迴路轉，總共36彎又被稱為梅山太平36彎，丹娜絲颱風造成沿途竹林、樹木倒伏，電線被吹落等災情，剛清理完沒多久，7月底因豪雨不斷，第12彎處自梅山往太平的車道出現路面龜裂、下陷情形。

    梅山鄉長林俊謀、秘書吳福仁昨與建設課長等人員現勘，請廠商以裝設基樁工法，穩固路基，維持道路正常通行。

    吳福仁說，嘉162甲線是梅山到太平、太和等7個村落的往來重要道路，7月27日發現有龜裂情形，8月2日派廠商圍警戒線並灌漿搶修，不料持續大雨，昨天裂縫擴大，廠商再度進場並以基樁固定，昨並請農村發展與水土保持分署官員現勘，調查釐清下陷原因是否與地層滑動有關。

    吳福仁表示，嘉162甲線維持正常通行，不過仍請用路人行經時多加注意；公所將道路災害情形向嘉義縣政府通報，後續由縣府規劃修建。

    廠商打基樁穩固路基。（圖由梅山鄉公所提供）

    廠商打基樁穩固路基。（圖由梅山鄉公所提供）

    嘉162甲線因連日降雨，導致柏油路面龜裂、下陷。（圖由梅山鄉公所提供）

    嘉162甲線因連日降雨，導致柏油路面龜裂、下陷。（圖由梅山鄉公所提供）

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