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    台灣教育數位轉型再升級 陽明交大和均一平台打造免費學習系統

    台灣教育數位轉型再升級，陽明交大校長林奇宏（左）和均一平台董事長呂冠緯（右）今日簽署合作備忘錄，共同打造免費開放學習系統。（圖由陽明交大提供）

    台灣教育數位轉型再升級，陽明交大校長林奇宏（左）和均一平台董事長呂冠緯（右）今日簽署合作備忘錄，共同打造免費開放學習系統。（圖由陽明交大提供）

    2025/08/04 14:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣教育數位轉型再升級，國立陽明交通大學和均一平台教育基金會今（4）日在台灣線上學習高峰會，簽署合作備忘錄，啟動未來10年的學程整合計畫，共同打造從小學、中學、大學到終身的完整開放學習生態系統，由大學教授線上授課，有助於高中生利用均一平台，提早銜接大學，且全部免費。

    陽明交大校長兼台灣開放式課程（TOCEC）暨教育聯盟理事長林奇宏表示，陽明交大和均一將推動平台互通、課程資源共享及教師社群共建等計畫，建構完整開放的學習生態系統，台灣教育界對於AI時代的數位學習發展已有更清晰的方向，台灣開放式課程（TOCEC）暨教育聯盟、均一及ewant等夥伴，長期為台灣教育發展付出，促使數位轉型在台灣真正落地實現。

    均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯表示，陽明交大在均一教育平台上架12門精選線上課程，涵蓋基礎數學、工程技術、法律實務及認知科學等多元學科領域，皆由陽明交大傑出教師授課，在YouTube累計觀看次數已突破210萬人次，具備高度市場潛力 ，「學習如何學習」華文版在作者教授Barbara Oakley指導下，也將透過均一分享給更多中小學生與老師。

    均一推薦特別為青少年製作的特色課程，例如教授陳鏗任、黃植懋、黃緒文「翻轉學習力：省力讀書有門道」，由全球磨課師Barbara Oakley監製，以大腦神經科學為理論基礎，旨在幫助學生建立證據為本的學習方法與策略，專門針對8至15歲學習者。

    此外，陽明交大老師莊重主講「微積分（一）」及「微積分（二）」課程；老師陳慶耀主講「能源─21世紀你必須了解的科技！」課程；老師陳伯寧主講「通訊系統導論課程」；老師林志潔主講「愛情的法律學分」；老師唐麗英主講「統計學（一）」課程；老師吳炳飛主講「自動控制系統」課程等等。

    台灣教育數位轉型再升級，陽明交大和均一平台今日簽署合作備忘錄，共同打造免費開放學習系統。（圖由陽明交大提供）

    台灣教育數位轉型再升級，陽明交大和均一平台今日簽署合作備忘錄，共同打造免費開放學習系統。（圖由陽明交大提供）

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