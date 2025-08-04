窮緊張？ 彰市雨量未達標連夜開辦防汛中心 林世賢：防大雨成災

昨天深夜也有土石流夾帶大樹頭，卡在彰南路3段90巷的橋下，市公所馬上出動夾子車前往夾起。（彰化市公所提供）

2025/08/04 14:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近期西南氣流接連影響台灣，連日下雨讓人嚇到心驚驚，彰化市公所（3日）昨晚到今早（4日）開辦防汛中心，由於單日雨量未達開設門檻，引發各界熱議。彰化市長林世賢表示，因為八卦山區含水量已太高，加上昨天最新衛星雲圖，為了預防大雨成災，才會做好準備！

林世賢指出，昨天傍晚累積雨量已超過150毫米，已達豪雨等級，尤其是從7月31日累積雨量更超過了300毫米，昨晚根據最新衛星雲圖，預計未來仍將持續降雨80到150毫米，讓彰化市公所不敢鬆懈，就算是假日也要嚴陣以待。

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林世賢強調，由於八卦山脈含水量非常高，彰南路竹巷里民宅飽受土石流沖刷之苦，這都是7、80年來沒有見過的。因此，昨天當時為了守護居民生命財產安全，才會緊急成立。

林世賢表示，彰化市日前就有半夜因為豪雨造成自小客車被沖入大排，昨天深夜也有土石流夾帶大樹頭，卡在彰南路3段90巷的橋下，馬上出動夾子車前往，把大樹頭夾起，避免阻斷排水造成溢堤，即刻解除民眾的心頭大患。

根據彰化縣災害應變中心作業要點，當氣象署連續發布豪雨特報，24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上降雨，才有二級防災中心開設必要。當發布大豪雨特報且24小時累積雨量達350毫米以上，或氣象署解除海上陸上颱風警報後，仍持續發布大豪雨特報，就必須開設一級防災中心。

彰化市長林世賢前進彰南路竹巷里關心因土石流沖刷而一度受困的民宅。（民眾提供）

八卦山所沖刷的土石流進入排水，也造成彰化市彰南路竹巷里有民眾一度受困。（民眾提供）

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