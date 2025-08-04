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    視察南橫災情 卓榮泰：0728和0802雨災擬納丹娜絲颱風特別條例

    行政院長卓榮泰（右1）今天中午冒雨上山視察南橫台20線搶修情形。（行政院南服中心提供）

    行政院長卓榮泰（右1）今天中午冒雨上山視察南橫台20線搶修情形。（行政院南服中心提供）

    2025/08/04 14:16

    〔記者蘇福男／高雄報導〕西南氣流連日雨炸中南部山區，導致南橫公路發生10餘處大小災點，山區公路也受損嚴重，行政院長卓榮泰今（4）日中午視察南橫表示，正在研擬丹娜絲颱風特別條例將0728和0802大雨一起納入，成為規模、範圍更大的特別條例，盡速展開災後重建。

    卓榮泰今天中午在交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁和立委邱議瑩等人陪同下，冒雨前往高雄市六龜區寶來二橋，視察台20線修復情形，卓揆在聽取公路局簡報災情和搶修現況後表示，昨天聽完陳其邁市長詳細簡報，第一時間即決定趕快上山來看看，上山沿路看到滾滾混濁黃泥沙土，怵目驚心，居民的不安他完全可以感同身受。

    卓揆表示，正在研擬丹娜絲颱風特別條例將0728和0802大雨一起納入，成為規模、範圍更大的特別條例，希望本週四行政院會就能通過，即刻送立法院審議、編訂預算，他強調，光是丹娜絲颱風即已提出300億元預算，「看得到的、做得到的，錢一定到位」，「我只要求工期和工法務必盡速完成」，工法要做到能解決問題，工期要在掌握的時間內，像台29線、台20線應在安全可保障下盡快搶通。

    卓榮泰語重心長表示，這幾天高雄山區下了將近3000毫米大雨，是過去少見的現象，「既然上天出此考題，我們就努力完成這答案」，他特別感謝陳其邁市長每次對山區居民撤離疏散的做法，最精準、有效率，避免造成更多不幸事件，認為各縣市可參考高市的做法。

    行政院長卓榮泰今天中午在高雄市長陳其邁（左1）等人陪同下，赴高雄市六龜山區視察災情。（行政院南服中心提供）

    行政院長卓榮泰今天中午在高雄市長陳其邁（左1）等人陪同下，赴高雄市六龜山區視察災情。（行政院南服中心提供）

    行政院長卓榮泰今天中午在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人陪同下，赴高雄市六龜山區視察災情。（行政院南服中心提供）

    行政院長卓榮泰今天中午在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人陪同下，赴高雄市六龜山區視察災情。（行政院南服中心提供）

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