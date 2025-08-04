「抱卵母蟹禁售期」啟動抽檢查緝順利 市場攤商全面配合法規

農漁局會同警察，前往市場進行抽檢。（澎湖縣政府農漁局提供）

2025/08/04 14:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局為落實農業部公告之《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》，7月30日及31日連續2日，前往第三魚市場及北辰市場實施現場宣導，向市場攤商說明法規內容與罰則，並強調保育蟳蟹資源的重要性，廣獲攤商理解與支持。

隨後又在8月1日禁售期首日及8月2日，農漁局聯合澎湖縣警察局再次前往執行查緝工作，未發現有違規販售抱卵母蟹或腹甲離身之蟳蟹之情形，顯示澎湖縣攤商對法令已有高度認知與配合意願。

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澎湖縣政府農漁局再次提醒，全年禁止漁船採捕甲殼寬小於9公分之花蟹、三點蟹及沙蟹；小於7公分之石蟳；甲殼長小於6公分之旭蟹；每年8月1日至12月31日止，禁止採捕及販售「抱卵母蟹」、「卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲之蟳蟹」（腹甲離身之蟳蟹），倘有意外捕獲，不論存活或已死亡應立即放回海中，請漁民及販售業者務必遵守規定。

如有發現違反蟳蟹規定之情事，可將具體相關事證（人、事、時、地物及照片），提供農漁局查處，檢舉專線：06-9262620轉120、121（農漁局）或1999（縣民服務專線）、118（海巡隊）。

保卵母蟹禁售期，市場抽檢未發現違規。（澎湖縣政府農漁局提供）

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