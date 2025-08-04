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    不只花生有風險！1件市售蓮子 黃麴毒素也超標

    食藥署發布最新食品真菌毒素監測結果，1件蓮子總黃麴毒素超標。（圖由食藥署提供）

    食藥署發布最新食品真菌毒素監測結果，1件蓮子總黃麴毒素超標。（圖由食藥署提供）

    2025/08/04 14:20

    〔記者林惠琴／台北報導〕新竹「福源顆粒花生醬」多批產品檢出黃麴毒素不合格，引發各界關注，衛福部食藥署今（4日）發布最新食品真菌毒素監測結果，共計抽驗262件產品，其中1件蓮子總黃麴毒素超標，因限期改正期滿無產品可供複驗，後續列為加強管理。

    食藥署聯合地方衛生局持續監測市售食品真菌毒素污染，今年4至6月共完成262件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品84件、紅麴製品17件、穀類39件、咖啡類24件、嬰幼兒食品15件、香辛類12件、其他食品71件（包含果乾類10件、堅果類14件、乳類8件、黃豆類9件、食用油脂7件、飲料類11件、蓮子4件、塊根或塊莖等之粉體6件、芝麻2件）。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，其中1件蓮子檢出總黃麴毒素達17微克／公斤（μg/kg），高於標準值的10微克／公斤，抽驗地為台東市的郭姓業者，供貨來源則是高雄市的臻德生藥科技有限公司，經命供貨業者限期改正，但屆期無產品可供複驗，後續列為加強管理。

    食藥署呼籲，食品業者應依循食安法落實自主管理，不合格產品應依規定下架、回收並銷毀，違反者經命限期改正，屆期不改正者，最高則可處罰300萬元。

    食藥署強調，將持續加強市售食品真菌毒素監測，若經抽驗與規定不符者，會移請地方衛生機關依食安法及相關規定處辦，並將違規業者列為加強稽查輔導對象，以維護國人食的安全。

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