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    數學讓人頭痛 教育部攜手台師大提升老師教學力

    教育部攜手台師大推動數學老師增能計畫，操作分數板，學習單位分數會更有感。（教育部提供）

    教育部攜手台師大推動數學老師增能計畫，操作分數板，學習單位分數會更有感。（教育部提供）

    2025/08/04 14:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕數學是很多學生的惡夢，會考或學測數學之待加強或底標占比3分之1，老師會不會教是關鍵之一，教育部攜手國立台灣師範大學，推動「就是要學好數學（JDM）計畫」，目前已開發399件課程模組與評量，以及67支教學影片，近年著重素養微課程開發，並在全國舉辦數學教師增能工作坊，近3學年超過3000人次數學老師參與。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為協助老師提升數學教學專業素養，透過多年累積研發的多樣教學材料和影片資源，配合種子教師到校進行長期穩定輔導，使教師不僅有具體的材料可以與其他教師溝通互動教學，並結合系統性的支持與專業的引導，逐步建構自己的教學自信。

    教材教案設計讓教師們輕鬆上手，可視情況將5至15分鐘的概念段落活動，於課堂中自由融入運用，兼顧教學品質及維持既有教學節奏，厚植學生學科素養能力。而考量降低時空阻礙，以及促使教師從「教師主講」的單向教學作法，調整為「學生為學習主體」的授課模式，並從教案中擇優且適合作為教學演示範例者，另行拍攝教學影片提供教師參考，同時亦顧及偏鄉離島地區需求。

    種子教師黎懿瑩以屏東恆春國小為例說明，在共備時間帶領群體討論教學流程後，教師進行實際的教學演示，具體協助檢視教學設計中可能遺漏的盲點。而參與恆春國小數學領域社群教師則回饋，經過共備討論與觀課學習，解決許多數學教學上的疑慮和困難，更能以「學生能具體表達課堂學習內容」為教學目標，進行課程規劃，讓學生不僅要會，更透過表達確認理解其所學。

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