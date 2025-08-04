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    0728西南氣流威力強 曾文水庫累積放水逾2座翡翠水庫

    0728西南氣流豪雨影響期間，曾文水庫累積放水超過2座翡翠水庫容量。（記者吳俊鋒攝）

    0728西南氣流豪雨影響期間，曾文水庫累積放水超過2座翡翠水庫容量。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/04 13:46

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，在丹娜絲颱風期間被灌飽，而0728西南氣流影響的這1週來上游豪雨不斷，因此持續調節性放水，到今天中午，累積放水已逾7.52億立方米，超過2座翡翠水庫的容量，相當驚人。

    水利署南區水資源分署統計，從上週一到今午，7天半的時間，曾文水庫集水區累積雨量高達1326.4毫米，平均單日超過176毫米，顯見西南氣流的威力。

    0728西南氣流影響期間，南水分署緊盯集水區降雨與入流量，提前因應，透過發電、永久河道、防淤隧道，甚至開啟閘門，由溢洪道等執行放水作業，全力調控，也確保下游河川安全。

    根據統計，這波西南氣流，曾文水庫上游的總入流量達7億6192萬立方米，進水相當豐沛。

    而這1週以來持續豪雨期間，曾文水庫的總放水量達7億5222萬立方米，超過2座國內規模排名第2的翡翠水庫容量。

    南水分署指出，目前雨勢已趨緩，曾文水庫將維持調節性放水，預計事件結束後仍可維持蓄水率100%，以提供嘉南灌區二期稻作供灌。

    截至下午1點，曾文水庫的水位標高228.37公尺，與同烏山頭水庫蓄水率都是100%，兩者合計有效蓄水量逾5.44億立方米。

    西南氣流影響期間，上游豪雨不斷，曾文水庫累積放水量逾7.52億立方米。（記者吳俊鋒攝）

    西南氣流影響期間，上游豪雨不斷，曾文水庫累積放水量逾7.52億立方米。（記者吳俊鋒攝）

    持續調節性放水的曾文水庫，目前仍在滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    持續調節性放水的曾文水庫，目前仍在滿水位。（記者吳俊鋒攝）

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