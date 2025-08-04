新北三大補教協會攜手150家補教業 提供1106名學子免費補習

新北市3大補教協會宣布啟動「114學年度希望萌芽計畫」，攜手150家補教業者，提供1106個全額免費補習名額給弱勢學生。（記者賴筱桐攝）

2025/08/04 13:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕對弱勢家庭學子而言，吃飽穿暖、維持基本生活所需實屬不易，更遑論補習。新北市補習教育暨品保協會、新北市補習教育協會與新北市補習教育事業協會，今天（4日）共同宣布啟動「114學年度希望萌芽計畫」，攜手150家補教業者，提供1106個全額免費補習名額給弱勢學生，課程資源價值達6600萬元，創下歷年新高紀錄。

教育局長張明文出席捐贈儀式指出，希望萌芽計畫自2019年啟動以來，持續擴大受惠層面，幫助弱勢學生全年免費接受補教輔導，2022年起延伸至成人學習，2023年升級為「全科全額免學費」，去年擴及職災或弱勢勞工子女，今年首度整合3大補教協會力量，讓助學名額與資源市值雙雙創新高。

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受惠學生小巧表示，她與姊姊因家庭經濟壓力申請補助，穩定學習英文已2、3年，培養自信心。她在記者會上朗讀英文故事，展現學習成果，也感謝老師耐心教導與補教資源協助。

學生芳蓉說，家中經濟仰賴父親打零工支撐，母親長期照顧3名年幼妹妹，導致健康亮紅燈，她從高中起參與希望萌芽計畫，立志用讀書翻轉人生，最終如願考取台大會計系，期許未來回饋社會，延續善的力量。

教育局說明，114學年度希望萌芽計畫申請期限至9月30日，補助期間從今年9月起到明年8月，凡設籍或就學於新北市，且符合低收、中低收、職災或弱勢勞工子女、特殊境遇家庭、領有兒少生活扶助等條件者，皆可上「新北市社會教育資源網」查詢申請。

新北市教育局攜手補教業者，推動「希望萌芽計畫」，提供免費補習名額給弱勢學子。圖為教育局長張明文。（記者賴筱桐攝）

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